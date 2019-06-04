«Где противогаз?»: новосибирцы жалуются на вонь в центре города
С самого утра новосибирцы чувствовали стойкий, неприятный запах в воздухе
Новосибирцы почувствовали сегодня резкий запах фекалий в городе.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Резкий запах фекалий ощущается во вторник, 4 июня сразу в двух районах Новосибирска: Центральном и Железнодорожном.
— Канализацией иди чем то протухшим пахнет в городе. Неприятный запах чувствуется на улицах Кропоткина, Рельсовая, Нарымская и Красный проспект. Пока шла до работы пешком, повсюду присутствовал этот запах, — поделилась читатель «КП» — Новосибирск» Вероника.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 4 июня метеоусловия в городе будут способствовать накоплению вредных примесей.
— Общий уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске при этом будет пониженный, — отметили синоптики.
ИСТОЧНИК KP.RU