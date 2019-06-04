«Где противогаз?»: новосибирцы жалуются на вонь в центре города

СЕГОДНЯ 05:37 2019-06-04T05:52:38+03:00

Новосибирцы почувствовали сегодня резкий запах фекалий в городе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

С самого утра новосибирцы чувствовали стойкий, неприятный запах в воздухе

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Резкий запах фекалий ощущается во вторник, 4 июня сразу в двух районах Новосибирска: Центральном и Железнодорожном.

— Канализацией иди чем то протухшим пахнет в городе. Неприятный запах чувствуется на улицах Кропоткина, Рельсовая, Нарымская и Красный проспект. Пока шла до работы пешком, повсюду присутствовал этот запах, — поделилась читатель «КП» — Новосибирск» Вероника.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 4 июня метеоусловия в городе будут способствовать накоплению вредных примесей.

— Общий уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске при этом будет пониженный, — отметили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU