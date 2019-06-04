«Карлсон появился»: над МЖК новосибирцы заметили экстремала, летающего над домами на параплане

СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-04T04:28:35+03:00

Отважный сибиряк летает над жилым массивом. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Над микрорайоном «Восточный» заметили летающего на параплане человека, причем, судя по комментариям пользователей, экстремал так летает уже не в первый раз

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В Октябрьском районе парапланерист устроил полет над жилым массивом и высотками, где его и заметили местные жители, сняв видео.

— Наконец-то найден способ выезжать с МЖК по утрам в центр без пробок, — так подписал видео автор ролика в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На видео человек на летательном аппарате, похожем на параплан, парит в вечернем небе над Новосибирском. Автор ролика, судя по ракурсу, снимает с высотки. Съемка сопровождается смешным комментарием: Карлсон у нас появился.

Пользователи соцсетей также отнеслись к увиденному с юмором. Вот что они пишут:

— А я думаю, кто это жужжит так противно.

— Да он на красный пролетел. Оштрафуйте!

— А это хорошая идея!

— Он еще в прошлом году летал.

— Ох, опасно он летает, вокруг высотки, там антенны телевизионные. Вот порывом ветра унесет одним местом и останется ему только варенье кушать, — переживают некоторые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712691" frameborder="0"></iframe> Над МЖК новосибирцы заметили экстремала, летающего над домами на параплане.

ИСТОЧНИК KP.RU