2019-06-04T04:28:35+03:00
Общество

«Карлсон появился»: над МЖК новосибирцы заметили экстремала, летающего над домами на параплане

Над микрорайоном «Восточный» заметили летающего на параплане человека, причем, судя по комментариям пользователей, экстремал так летает уже не в первый раз
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Отважный сибиряк летает над жилым массивом. Стоп-кадр с видео.Отважный сибиряк летает над жилым массивом. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе парапланерист устроил полет над жилым массивом и высотками, где его и заметили местные жители, сняв видео.

— Наконец-то найден способ выезжать с МЖК по утрам в центр без пробок, — так подписал видео автор ролика в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На видео человек на летательном аппарате, похожем на параплан, парит в вечернем небе над Новосибирском. Автор ролика, судя по ракурсу, снимает с высотки. Съемка сопровождается смешным комментарием: Карлсон у нас появился.

Пользователи соцсетей также отнеслись к увиденному с юмором. Вот что они пишут:

— А я думаю, кто это жужжит так противно.

— Да он на красный пролетел. Оштрафуйте!

— А это хорошая идея!

— Он еще в прошлом году летал.

— Ох, опасно он летает, вокруг высотки, там антенны телевизионные. Вот порывом ветра унесет одним местом и останется ему только варенье кушать, — переживают некоторые.

Над МЖК новосибирцы заметили экстремала, летающего над домами на параплане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 4 июня будет плюс 19 градусов
«Когда тебе палочку некому бросить»: пес, катающийся на скейтборде, позабавил соцсети
«Похоже на бурю из песка»: новосибирцев восхитил невероятный закат
Новосибирский физик, искавший невесту на «Давай поженимся», снял клип про подкаблучника
Пришествие экскаватора: в Новосибирске снесли церковь адвентистов седьмого дня
«Ей приходилось сдавать комнату»: бабушка, брошенная родственниками, чуть не погибла на пожаре
«Добрые» обманщики: мошенники в Новосибирске предлагали прохожим поделить найденные деньги
«Хрю, уважаемые соседи»: сибирячка отчитала горожан, которые сорят возле мусорного бака
До дома не доехал: в Новосибирске ищут молодого парня, пропавшего после работы
Волонтеры спасают вымирающий вид соколов, подкидывая птенцов в чужие гнезда
Новосибирские спасатели нашли на берегу котлована на Юго-Западном тело мужчины
«Настроение – укусить тебя»: сибирячка в купальнике показала летний тверк
«Настоящий мужик»: фото пожарного, обнимающего спасенных котят, растрогало соцсети
«Он всегда придет на помощь, служил в Сирии»: что известно о спецназовце, погибшем в уличной драке в Подмосковье
Опрокинулись на трассе: в аварии под Новосибирском погибла девушка и травмирован ребенок
«Будто голову дрелью просверлили»: сибиряк сломал зуб об болт, который был в магазинной еде
Зарезали на глазах у девушки: новосибирский спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней в Подмосковье
Погода на день в Новосибирске: 3 июня будет небольшой дождь
«Маленький чемпион»: самая быстрая малышка обогнала всех за 4 секунды
Не был закреплен: аквариум упал на годовалую девочку в детском саду
Выехал на красный свет: водитель «Рено» погиб в аварии с пассажирским поездом «Кулунда — Новосибирск»
Ходят и не боятся людей: в новосибирском Пашино замечены лоси