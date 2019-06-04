«Карлсон появился»: над МЖК новосибирцы заметили экстремала, летающего над домами на параплане
В Октябрьском районе парапланерист устроил полет над жилым массивом и высотками, где его и заметили местные жители, сняв видео.
— Наконец-то найден способ выезжать с МЖК по утрам в центр без пробок, — так подписал видео автор ролика в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На видео человек на летательном аппарате, похожем на параплан, парит в вечернем небе над Новосибирском. Автор ролика, судя по ракурсу, снимает с высотки. Съемка сопровождается смешным комментарием: Карлсон у нас появился.
Пользователи соцсетей также отнеслись к увиденному с юмором. Вот что они пишут:
— А я думаю, кто это жужжит так противно.
— Да он на красный пролетел. Оштрафуйте!
— А это хорошая идея!
— Он еще в прошлом году летал.
— Ох, опасно он летает, вокруг высотки, там антенны телевизионные. Вот порывом ветра унесет одним местом и останется ему только варенье кушать, — переживают некоторые.
Над МЖК новосибирцы заметили экстремала, летающего над домами на параплане.
ИСТОЧНИК KP.RU