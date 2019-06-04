2019-06-04T03:39:21+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 4 июня будет плюс 19 градусов

Погода порадует новосибирцев теплом, осадков днем не ожидается
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем дождя не ожидается, только ночью.Сегодня днем дождя не ожидается, только ночью.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сегодня погода порадует новосибирцев теплом, будет до плюс 19-21 градусов и теплый ветер.

— Во вторник, 4 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура днем составит плюс 19-21 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по востоку местами умеренные дожди, днем без осадков. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 19-24 градусов, ночная около плюс 6-11 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 17 градусов днем и до плюс 9 градусов ночью. В последующие дни погода не изменится, местами ожидаются осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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