Погода на день в Новосибирске: 4 июня будет плюс 19 градусов

СЕГОДНЯ 03:33 2019-06-04T03:39:21+03:00

Сегодня днем дождя не ожидается, только ночью. Фото: Виктория МИНАЕВА

Изменить размер текста: A A

Сегодня погода порадует новосибирцев теплом, будет до плюс 19-21 градусов и теплый ветер.

— Во вторник, 4 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура днем составит плюс 19-21 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по востоку местами умеренные дожди, днем без осадков. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 19-24 градусов, ночная около плюс 6-11 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 17 градусов днем и до плюс 9 градусов ночью. В последующие дни погода не изменится, местами ожидаются осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU