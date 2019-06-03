«Когда тебе палочку некому бросить»: пес, катающийся на скейтборде, позабавил соцсети

СЕГОДНЯ 21:04 2019-06-03T21:17:06+03:00

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Веселое видео появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в «Инстаграме». Главным героем ролика, который житель Заельцовского района снял на улице Кропоткина, стал пес-скейтбордист. В кадре видно, как животное ловко управляется с доской и даже делает простые трюки. Да так мастерски, что не каждому человеку по силам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712660" frameborder="0"></iframe> Пес, катающийся на скейтборде, позабавил соцсети.

Причем пес настолько увлечен, что даже не замечает своего хозяина. Сибиряк пытается привлечь внимание своего питомца, но его любимец слишком занят катанием.

Пользователи соцсетей сейчас с удовольствием юморят в комментариях к видео и восхищаются сообразительностью пса: — Вроде же лабрадор? Умные они! Очень! — Когда тебе палочку некому бросить...

— Молодец, собакен! — Собака-скейтборды-воровака, — шутят некоторые.

— Милаш! Вмдно, что ему нравится! - считают четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU