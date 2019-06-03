«Когда тебе палочку некому бросить»: пес, катающийся на скейтборде, позабавил соцсети
Веселое видео появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в «Инстаграме». Главным героем ролика, который житель Заельцовского района снял на улице Кропоткина, стал пес-скейтбордист. В кадре видно, как животное ловко управляется с доской и даже делает простые трюки. Да так мастерски, что не каждому человеку по силам.
Пес, катающийся на скейтборде, позабавил соцсети.
Причем пес настолько увлечен, что даже не замечает своего хозяина. Сибиряк пытается привлечь внимание своего питомца, но его любимец слишком занят катанием.
Пользователи соцсетей сейчас с удовольствием юморят в комментариях к видео и восхищаются сообразительностью пса: — Вроде же лабрадор? Умные они! Очень! — Когда тебе палочку некому бросить...
— Молодец, собакен! — Собака-скейтборды-воровака, — шутят некоторые.
— Милаш! Вмдно, что ему нравится! - считают четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU