2019-06-03T19:04:55+03:00
Общество

«Похоже на бурю из песка»: новосибирцев восхитил невероятный закат

Сибиряки делятся фотографиями красивого природного явления в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцам повезло сделать это фото у оперного театра.Новосибирцам повезло сделать это фото у оперного театра.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в понедельник, 3 июня, новосибирцам посчастливилось наблюдать невероятно красивый закат. Небо будто «горело» и тысячи сибиряков с восхищением смотрели на него и делились своими впечатлениями и снимками в соцсетях:

Эти облака называют вымеобразными. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Эти облака называют вымеобразными.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Похоже на бури из песка,- пишут одни.

- Необычно и завораживающе, - удивляются другие.

- Теплом бы порадовали, - сетуют третьи.

Как вам такой вид? Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Как вам такой вид?Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

И если с эффектными фото проблем не было, то вот с последним пунктом – приходом тепло - все обстоит иначе. Вымеобразные облака обычно предвещают непогоду, и синоптики с этим согласны.

Эти облака обещают непогоду. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Эти облака обещают непогоду.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Если во вторник, 4 июня, синоптики прогнозируют солнечный день без осадков и плюс 25 – плюс 27 градусов, то в среду ожидаются дожди и грозы. Правда, будет тепло: воздух прогреется до плюс 24 - плюс 26 градусов. Однако возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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