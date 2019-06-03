2019-06-03T12:16:35+03:00
Происшествия

«Ей приходилось сдавать комнату»: бабушка, брошенная родственниками, чуть не погибла на пожаре

По словам соседей, пенсионерке, отравившейся угарным газом, никто из родных не помогает
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
Пожар произошел в Калининском районе.Пожар произошел в Калининском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 июня, помощь пожарных понадобилась в 9.50 утрана улице Народной в Калининском районе. Очевидцы сообщили спасателям, что из квартиры на втором этаже дома идет черный дым. Огонь быстро потушили, остальные квартиры от пожара не пострадали. В сгоревшей жилище находилась только хозяйка, ее быстро эвакуировали:

— Женщина отравилась угарным газом, спасатели передали ее бригаде «Скорой помощи», — рассказал представитель ГУ МЧС Новосибирской области.

Другие жильцы обеспокоены случившимся и сильно переживают за соседку. По их словам, пенсионерке никто из родных не помогает, живет она бедно:

— На самом деле сложно смотреть, как пожилые люди выживают в таких условиях: вместо люстр висели просто лампочки, не говоря уже о «ремонте». Ей приходилось сдавать комнату, — поделился знакомый женщины.

Жители дома иногда помогали пострадавшей и в целом хорошо отзываются о ней:

— Очень хорошая бабушка, надеюсь все с ней хорошо!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пришествие экскаватора: в Новосибирске снесли церковь адвентистов седьмого дня
«Добрые» обманщики: мошенники в Новосибирске предлагали прохожим поделить найденные деньги
«Хрю, уважаемые соседи»: сибирячка отчитала горожан, которые сорят возле мусорного бака
До дома не доехал: в Новосибирске ищут молодого парня, пропавшего после работы
Волонтеры спасают вымирающий вид соколов, подкидывая птенцов в чужие гнезда
Новосибирские спасатели нашли на берегу котлована на Юго-Западном тело мужчины
«Настроение – укусить тебя»: сибирячка в купальнике показала летний тверк
«Настоящий мужик»: фото пожарного, обнимающего спасенных котят, растрогало соцсети
«Он всегда придет на помощь, служил в Сирии»: что известно о спецназовце, погибшем в уличной драке в Подмосковье
Опрокинулись на трассе: в аварии под Новосибирском погибла девушка и травмирован ребенок
«Будто голову дрелью просверлили»: сибиряк сломал зуб об болт, который был в магазинной еде
Зарезали на глазах у девушки: новосибирский спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней в Подмосковье
Погода на день в Новосибирске: 3 июня будет небольшой дождь
«Маленький чемпион»: самая быстрая малышка обогнала всех за 4 секунды
Не был закреплен: аквариум упал на годовалую девочку в детском саду
Выехал на красный свет: водитель «Рено» погиб в аварии с пассажирским поездом «Кулунда — Новосибирск»
Ходят и не боятся людей: в новосибирском Пашино замечены лоси