«Ей приходилось сдавать комнату»: бабушка, брошенная родственниками, чуть не погибла на пожаре

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-03T12:16:35+03:00

По словам соседей, пенсионерке, отравившейся угарным газом, никто из родных не помогает

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В понедельник, 3 июня, помощь пожарных понадобилась в 9.50 утрана улице Народной в Калининском районе. Очевидцы сообщили спасателям, что из квартиры на втором этаже дома идет черный дым. Огонь быстро потушили, остальные квартиры от пожара не пострадали. В сгоревшей жилище находилась только хозяйка, ее быстро эвакуировали:

— Женщина отравилась угарным газом, спасатели передали ее бригаде «Скорой помощи», — рассказал представитель ГУ МЧС Новосибирской области.

Другие жильцы обеспокоены случившимся и сильно переживают за соседку. По их словам, пенсионерке никто из родных не помогает, живет она бедно:

— На самом деле сложно смотреть, как пожилые люди выживают в таких условиях: вместо люстр висели просто лампочки, не говоря уже о «ремонте». Ей приходилось сдавать комнату, — поделился знакомый женщины.

Жители дома иногда помогали пострадавшей и в целом хорошо отзываются о ней:

— Очень хорошая бабушка, надеюсь все с ней хорошо!

ИСТОЧНИК KP.RU