«Хрю, уважаемые соседи»: сибирячка отчитала горожан, которые сорят возле мусорного бака

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-03T10:03:05+03:00

Сибирячка возмутилась, что люди сами устроили свалку. Фото: vk.com/akadem54

Пост женщины вызвал нешуточные споры в комментариях: не все готовы следить за чистотой

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Началось все с того, что жительница Академгородка выложила в соцсеть фотографию, на которой возле бака растет мусорная куча. Пост сибирячка сопроводила комментарием: «Хрю, уважаемые соседи!».

Так женщина возмутилась по поводу того, что люди ленятся убирать за собой и мусорят во дворе:

— Стоящий рядом бак заполнен на треть. Неужели так сложно открыть крышку и бросить мешок внутрь, а не ставить его рядом?

Пользователи живо отреагировали на фото. Вот только не все сибирячку поддержали:

— Утром шла и увидела, что бак перевернут, все на траве. И все пакеты с мусором разбросаны. Кто-то даже пол унитаза пытался запихнуть! Это же какое-то вредительство, — согласна с сибирячкой часть пользователей соцсетей.

— Мне не хотелось бы руками открывать бак. Вышел из дома на работу, по пути мусор выбросил. А иначе придется домой вернуться. Фу! - считают другие.

ИСТОЧНИК KP.RU