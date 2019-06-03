2019-06-03T09:50:10+03:00
Общество

До дома не доехал: в Новосибирске ищут молодого парня, пропавшего после работы

У 22-летнего сибиряка есть небольшой шрам на левой брови, а на левой части шеи -родинка небольшого размера
Надежда ЯРКОВА
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Парень пропал после работы 30 мая. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».Парень пропал после работы 30 мая. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».
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В Калининском районе пропал Денис Андреевич Южанин 1996 года рождения, проживающий в Мошковском районе, в селе Сокур. 30 мая он ушел с работы в Калининском районе Новосибирска и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост пропавшего около 170-175 сантиметров, среднее телосложение, глаза голубые. Был одет в спортивную куртку с белыми полосками на рукавах и надписью на груди «RUSSIA», черные спортивные штаны, также по бокам светло-синие полоски (фирма forward), черную футболку и голубые кроссовки Nike. При себе у него была большая, спортивная, черная сумка Fila, — говорится в ориентировке содружества волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

Из особых примет отмечают небольшой шрам на левой брови и на левой части шеи -родинка небольшого размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Дениса Южанина, просят сообщить по телефонам: 8-913-928-30-42 или 8-913-714-84-49.

При себе у пропавшего была большая, спортивная сумка. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

При себе у пропавшего была большая, спортивная сумка. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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