До дома не доехал: в Новосибирске ищут молодого парня, пропавшего после работы
В Калининском районе пропал Денис Андреевич Южанин 1996 года рождения, проживающий в Мошковском районе, в селе Сокур. 30 мая он ушел с работы в Калининском районе Новосибирска и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.
— Приметы: рост пропавшего около 170-175 сантиметров, среднее телосложение, глаза голубые. Был одет в спортивную куртку с белыми полосками на рукавах и надписью на груди «RUSSIA», черные спортивные штаны, также по бокам светло-синие полоски (фирма forward), черную футболку и голубые кроссовки Nike. При себе у него была большая, спортивная, черная сумка Fila, — говорится в ориентировке содружества волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».
Из особых примет отмечают небольшой шрам на левой брови и на левой части шеи -родинка небольшого размера.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Дениса Южанина, просят сообщить по телефонам: 8-913-928-30-42 или 8-913-714-84-49.
При себе у пропавшего была большая, спортивная сумка. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».
ИСТОЧНИК KP.RU