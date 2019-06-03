Волонтеры спасают вымирающий вид соколов, подкидывая птенцов в чужие гнезда

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-03T09:25:03+03:00

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Новосибирские волонтеры вместе с орнитологами помогают редкому виду соколов-балобанов.

— На фото — один из десяти птенцов. Этих птенцов купили в московском питомнике и сейчас их везут в места, в полях, где подсадят в гнезда к соколам. В планах так подсадить около 25 птенцов. Этим занимаются наши орнитологи, вместе с российским фондом защиты дикой природы, а мы им помогаем, — рассказала «КП» — Новосибирск» Яна Розман из новосибирского Центра реабилитации хищных птиц.

Она добавила, что если просто выходить и выпустить птенца — он не выживет в дикой природе. Поэтому птенчика, в таком маленьком возрасте подсаживают в гнезда к диким соколам. Это делается для восстановления популяции, поскольку соколы-балобаны — исчезающий, краснокнижный вид.

— Сейчас птенец как раз, скорее всего, в пути. Все птенцы окольцованы, чтобы была возможность за ними следить, как и за его приемной семьей. Поэтому птенчиков, которые уже были в гнезде, которых вывели родители — тоже окольцуют. Еще обязательное условие — чтобы птенчики подсаживаемые, и птенчики, к которым подсаживают — они должны быть одного возраста, — отметила Яна.

Она также добавила, что когда птенцов подсаживают в гнезда, за ними еще какое — то время наблюдают, подкармливают. В гнезде, куда подсаживают нового члена семьи — оставляют замороженного хомячка или цыпленка, как дар за прием в семью птенчика.

ИСТОЧНИК KP.RU