«Настроение – укусить тебя»: сибирячка в купальнике показала летний тверк

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-03T07:37:27+03:00

Саму хореографию для видео Ольга придумала в прошлом году. Фото: www.instagram.com/olya_ryazha/

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Наступило календарное лето, и новосибирская танцовщица Ольга Ряжинова в честь этого подразнила своих подписчиков тверком в купальнике. Правда, сняла свое видео не на пляже, а в танцевальной студии. И раз пока о тридцатиградусной жаре остается только мечтать, сибирячка накинула на себя джинсовую куртку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712465" frameborder="0"></iframe> Cибирячка в купальнике показала летний тверк.

- Саму хореографию я придумала еще в прошлом году, а ролик сняла только сейчас. Танцую под летний хит RDX «Roll It», - говорит Ольга.

Пользователи соцсетей видео девушки оценили и не скупятся на комплементы в соцсетях:

- Ух, какие яркие шорты и сочная помада в тон! Глаз радует, прямо милашка.

- У меня настроение укусить тебя!

- Такая яркая! Красотка!

- Олечка, ты реально заряженная! Нравится твое летнее настроение!

- Дикая, как круто, - восхищаются подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU