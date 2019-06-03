«Настроение – укусить тебя»: сибирячка в купальнике показала летний тверк
Наступило календарное лето, и новосибирская танцовщица Ольга Ряжинова в честь этого подразнила своих подписчиков тверком в купальнике. Правда, сняла свое видео не на пляже, а в танцевальной студии. И раз пока о тридцатиградусной жаре остается только мечтать, сибирячка накинула на себя джинсовую куртку.
Cибирячка в купальнике показала летний тверк.
- Саму хореографию я придумала еще в прошлом году, а ролик сняла только сейчас. Танцую под летний хит RDX «Roll It», - говорит Ольга.
Пользователи соцсетей видео девушки оценили и не скупятся на комплементы в соцсетях:
- Ух, какие яркие шорты и сочная помада в тон! Глаз радует, прямо милашка.
- У меня настроение укусить тебя!
- Такая яркая! Красотка!
- Олечка, ты реально заряженная! Нравится твое летнее настроение!
- Дикая, как круто, - восхищаются подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU