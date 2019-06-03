«Настоящий мужик»: фото пожарного, обнимающего спасенных котят, растрогало соцсети

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-03T07:40:40+03:00

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В воскресенье, 2 июня, возвращаясь с пожара в садовом обществе «Комаровка», пожарные нашли трех котят. Они метались вдоль трассы, шарахаясь от машин.

— Котятам около двух недель, не больше, недавно глаза открыли. Видимо, выкинул какой-то нехороший человек. Не смогли проехать мимо, забрали с мыслями, что привезем в часть, а там что-нибудь с ними придумаем. Завернули их в боевку и поехали, но в пути получили сообщение о горящем в селе Жеребцово доме. Так котята, в составе 2-го отделения, отправились к месту вызова. Там они с нами и ночевали, в селе, пока мы тушили дом, — поделился своей историей в соцсети «ВКонтакте» пожарный Илья Александров.

Он добавил, что ночью, пока ребята уже разбирали и проливали полностью сгоревший дом, бегал по деревне в поисках молока и шприца, чтобы покормить котят.

— Страшно даже представить, что они натерпелись. Перепуганных, мечущихся вдоль трассы, поймали, посадили в грохочущий «Урал», повезли в город, потом в поселок. Там ночь, опять же, в грохочущем «Урале» и назад в город. Представляю в каком шоке они находились от происходящего вокруг. Сейчас же с ними все в порядке. Я забрал их домой, — отметил Илья Александров.

Теперь спасатель ищет котятам новый дом, поскольку у него и так живут два взрослых кота, которые могут не ужиться с малышами.

— Может, кому нужны «пожарные» котята, — спрашивает огнеборец.

Пользователей соцсетей эта история растрогала. Вот что они пишут о спасителях брошенных котят:

— Настоящий Спасатель!

— Люди с большой буквы.

— Уважение таким людям!

Теперь котятам ищут новый дом и добрых хозяев. Фото: Илья Александров.

ИСТОЧНИК KP.RU