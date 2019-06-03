Опрокинулись на трассе: в аварии под Новосибирском погибла девушка и травмирован ребенок

СЕГОДНЯ 06:33 2019-06-03T06:33:56+03:00

Водитель «Девятки» не справился с управлением на полевой дороге, устроив смертельную аварию

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ДТП произошло в воскресенье, 2 июня в Купинском районе Новосибирской области.

— В 17:30 41-летний житель Купинского района за рулем ВАЗ-21093, ехал по полевой дороге со стороны деревни Благовещенка в сторону деревни Никитинка и в дороге не справился с управлением. Машина опрокинулась, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии пассажирка от полученных травм скончалась на месте 20-летняя жительница города Купино. Еще один пассажир — мальчик 2016 года рождения — доставлен в больницу с травмой головы.

— По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU