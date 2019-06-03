Опрокинулись на трассе: в аварии под Новосибирском погибла девушка и травмирован ребенок
ДТП произошло в воскресенье, 2 июня в Купинском районе Новосибирской области.
— В 17:30 41-летний житель Купинского района за рулем ВАЗ-21093, ехал по полевой дороге со стороны деревни Благовещенка в сторону деревни Никитинка и в дороге не справился с управлением. Машина опрокинулась, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В аварии пассажирка от полученных травм скончалась на месте 20-летняя жительница города Купино. Еще один пассажир — мальчик 2016 года рождения — доставлен в больницу с травмой головы.
— По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU