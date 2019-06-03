«Будто голову дрелью просверлили»: сибиряк сломал зуб об болт, который был в магазинной еде
Неприятный сюрприз ждал новосибирца, купившего готовое блюдо в одном из торговых центров города — он потерял зуб и теперь намерен судиться.
— Купил себе фрикасе из курицы, начал есть и тут хрусь, зубу крышка. Боль,как будто голову дрелью просверлили насквозь, чуть крышу головой в машине не пробил. Выплевываю пол зуба, хорошего здорового зуба, а следом не камешек или там что-то подобное, а железный болт! Как болт мог оказаться в еде? — поделился своей историей подписчик на странице revizor.nsk в «Инстаграме».
Мужчина добавил, что так просто это не оставит. Впереди суд и долгие разбирательства. Да и зуб уже не вернуть.
Пользователи соцсетей поддержали сибиряка, проникнувшись сочувствием к его ситуации. Вот что они пишут:
— Какой кошмар! Я уже боюсь где-то кушать.
— Даже читать больно. Сочувствую очень.
— У самого зуб заломило.
— А все, потому что фрикасе должно быть из кролика.
ИСТОЧНИК KP.RU