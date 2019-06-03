2019-06-03T03:33:37+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 3 июня будет небольшой дождь

Синоптики обещают новосибирцам теплую погоду, но возможны дожди и грозы
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем в городе возможен небольшой дождь.Сегодня днем в городе возможен небольшой дождь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет тепло, до плюс 18-20 градусов, возможны туманы, не обойдется и без осадков — днем возможен дождь.

— В понедельник, 3 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Температура днем составит плюс 18-20 градусов, к ночи похолодает до плюс 8-10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы, местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 17-22 градусов, ночная около плюс 7-12 градусов, местами температура опустится до плюс 1-6 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 17 градусов днем и до плюс 9 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будут дожди и тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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