«Маленький чемпион»: самая быстрая малышка обогнала всех за 4 секунды

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-02T17:20:10+03:00

Малыши на скорость проползали и пробегали свои дистанции. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

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2 июня «Комсомольская правда» в шестой раз проводила семейные соревнования «Маленький чемпион». В спорткомплексе «Заря» боролись за победу малыши в возрасте от полугода до трех лет: тем, кому еще не исполнилось 1,5 года, нужно было как можно быстрее проползти свою дистанцию, а тем, кто постарше, – бежать.

Кто-то из малышей полз за компьютерными мышками...Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Чтобы помочь своему крохе быстрее добежать до финиша, мамы и папы использовали любимые игрушки малышей – машинки, куклы. А у некоторых был и «тяжелый» арсенал: компьютерные мышки, гаджеты, бананы и даже… утюг

... А кому-то больше всего понравился утюг.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В итоге самой быстрой малышкой на конкурсе стала Полина Пузанкова, которой 27 июля только исполнится два года. Выступала девочка в категории от 1,5 до 2 лет и свою дистанцию пробежала за 4,75 секунды.

Полина Пузанкова - самая быстрая малышка.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Мечтаем, чтобы наша дочка училась в училище одимпийского резерва и стала чемпионкой. Поэтому готовим ее с детства: сейчас дочка уже «Березку» делает, она очень пластичная, - рассказывает Марина, мама девочка. – Так что на «Маленьком чемпионе» мы потренировались! Спасибо «Комсомолке» за такой праздник!

А еще наши участники постарались и подготовили костюмы: были среди них и индейцы...Фото: Алексей КРЕМНЁВ

КОНКРЕТНО

Кто победил

Вот имена самых быстрых малышей на наших соревнованиях:

Возрастная категория от 6 до 9 месяцев:

1 место – Веста Волобуева

2 место – Ева Гулеватая

3 место – Демьян Лифашин

Возрастная категория – от 9 месяцев до 1 года:

1 место – Дарина Даутова

2 место – Петр Копылов

3 место – Анастасия Кузьменко

И вот такие симпатичные миньоны.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Возрастная категория от 1 года до 1,5 лет:

1 место – Аурика Портнягина

2 место – Таисия Тупикина

3 место – Степан Кузнецов

Возрастная категория от 1,5 до 2 лет:

1 место – Полина Пузанкова

2 место – София Кайгородова

3 место – Таисия Голдиленко

Принцы и принцессы тоже боролись за победу и получили подарки за лучший костюмФото: Алексей КРЕМНЁВ

Возрастная категория от 2 до 3 лет:

1 место – Сергей Черемисин

2 место – Виктория Звонарева

3 место - Амир Дильмухаметов

ИСТОЧНИК KP.RU