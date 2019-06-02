Ходят и не боятся людей: в новосибирском Пашино замечены лоси
В Пашино, что находится в Калининском районе Новосибирска, местный житель встретил на улице, в жилом массиве лосей. Видео необычной парочки выложил в своем «Инстаграме» депутат горсовета Вячеслав Илюхин.
На видео лоси спокойно идут по асфальтовой дорожке недалеко от жилых, многоэтажных домов. Когда они замечают, что проезжающая мимо машина остановилась и их снимают, лоси тоже настороженно останавливаются. Уже через несколько секунд величественные животные, убедившись, что опасности нет, разворачиваются и продолжают свой путь по району.
Пользователей соцсетей такая ситуация, конечно, повеселила. Вот что они пишут в комментариях:
— В зал бокса пришли, — шутит один.
— Потому что Пашино — экологически чистый район.
— Ого, это откуда они бежали? — удивляется другой.
— Ничего удивительного, два года назад в Степном медведи как у себя дома ходили.
Ходят и не боятся людей: в новосибирском Пашино замечены лоси.
ИСТОЧНИК KP.RU