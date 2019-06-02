2019-06-02T15:25:49+03:00
Общество

Ходят и не боятся людей: в новосибирском Пашино замечены лоси

Пара лосей спокойно прогуливалась сегодня днем по микрорайону Пашино
Надежда ЯРКОВА
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Парочка лосей забрела в жилой массив в Пашино. Стоп-кадр с видео.Парочка лосей забрела в жилой массив в Пашино. Стоп-кадр с видео.
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В Пашино, что находится в Калининском районе Новосибирска, местный житель встретил на улице, в жилом массиве лосей. Видео необычной парочки выложил в своем «Инстаграме» депутат горсовета Вячеслав Илюхин.

На видео лоси спокойно идут по асфальтовой дорожке недалеко от жилых, многоэтажных домов. Когда они замечают, что проезжающая мимо машина остановилась и их снимают, лоси тоже настороженно останавливаются. Уже через несколько секунд величественные животные, убедившись, что опасности нет, разворачиваются и продолжают свой путь по району.

Пользователей соцсетей такая ситуация, конечно, повеселила. Вот что они пишут в комментариях:

— В зал бокса пришли, — шутит один.

— Потому что Пашино — экологически чистый район.

— Ого, это откуда они бежали? — удивляется другой.

— Ничего удивительного, два года назад в Степном медведи как у себя дома ходили.

Ходят и не боятся людей: в новосибирском Пашино замечены лоси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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