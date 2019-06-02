2019-06-02T14:31:41+03:00
Общество

«Ловить некого»: сибиряк стал свидетелем массовой гибели рыбы под Новосибирском

В притоке Оби мужчина, приехавший на рыбалку, наткнулся на полумертвую рыбу, которая выпрыгивает из воды
Надежда ЯРКОВА
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Весь берег реки усеян мертвой рыбой. Стоп-кадр с видео: youtube.com/FishingSib.ru.Весь берег реки усеян мертвой рыбой. Стоп-кадр с видео: youtube.com/FishingSib.ru.
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Мужчина приехал на рыбалку на реку Тула в Новосибирской области и был ошарашен увиденным — весь берег и река усеяны мертвой рыбой. Видео с массовым мором рыбы сибиряк выложил на Youtube- канале FishingSib.ru.

— Такой картины я еще не видел. 1 июня я отправился в устье реки Тула, чтобы половить рыбу на мормышку. Но, оказалось — ловить некого. Вся рыба либо умерла, либо сделает это в ближайшее время. Весь берег завален мертвой рыбой. Часть еще живой — пытается «подышать» кислородом у кромки воды, — поделился сибиряк увиденным.

Он также отметил и странный, бирюзовый цвет воды.

— На берегу лежит мертвый лещ, маленькие окунечки. И так весь берег завален мертвой рыбой. А еще живая рыба пытается выпрыгнуть на берег из этой воды. Очевидно, что это недавно произошло. Съездил порыбачить, называется, — описывает в видео ситуацию рыбак.

Он добавил, что тут же сообщил о случившемся в МЧС и полицию. Сейчас мужчина надеется, что причины такого замора рыбы будут установлены.

Рыбак стал свидетелем массовой гибели рыбы под Новосибирском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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