«У малышей истерика!»: в день защиты детей кто-то подбросил в песочницу коробку с мертвым котенком
На Затулинском жилмассиве неизвестные подкинули на детскую площадку коробку, внутри которой оказался мертвый котенок.
— Люди! Вы идиоты или как? У детей истерика. Праздник, и играя на детской площадке возле дома по Зорге 75, дети обнаружили коробку, в которой лежит маленький, мертвый котенок, — поделилась возмущенная местная жительница Светлана Алексеева в паблике «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте».
Она добавила, что мало того, что котенка убили, так еще и оставили на детской площадке.
— Девочки просто плакали от увиденного и теперь мы ищем лопату, чтобы его похоронить.
Бездушные хозяева, счастья вам и шикарной старости! — добавила разгневанная сибирячка.
Однако, пользователей соцсетей больше возмутил тон обращения женщины, нежели сам факт неприятной находки на детской площадке. Вот что они пишут в соцсетях:
— А зачем обращаться ко всем людям таким тоном? Остыньте. Научите детей не заглядывать в непонятные коробки.
— Или сказать, что спит и тихонько унести подальше!
— Какой-то бред про коробку с котенком. Всех жителей назвала идиотами. У детей стресс? Да и автору поста надо проверить психику. Много эмоций.
— Бедный котенок. Возможно, что дети как раз и угробили. «Играли», замучили и оставили. Находка страшная, но расскажите, что так бывает, если обижать животных, что так делать нельзя. Ну и похороните, конечно. Выкидывать — это не по -людски.
ИСТОЧНИК KP.RU