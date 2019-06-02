2019-06-02T13:15:06+03:00
Общество

«У малышей истерика!»: в день защиты детей кто-то подбросил в песочницу коробку с мертвым котенком

Жители Затулинки возмущены, что их детям пришлось пережить неприятный шок в праздник
Надежда ЯРКОВА
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Дети нашли в праздник на детской площадке коробку с мертвым котенком. Фото: СОЦСЕТИ.Дети нашли в праздник на детской площадке коробку с мертвым котенком. Фото: СОЦСЕТИ.
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На Затулинском жилмассиве неизвестные подкинули на детскую площадку коробку, внутри которой оказался мертвый котенок.

— Люди! Вы идиоты или как? У детей истерика. Праздник, и играя на детской площадке возле дома по Зорге 75, дети обнаружили коробку, в которой лежит маленький, мертвый котенок, — поделилась возмущенная местная жительница Светлана Алексеева в паблике «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте».

Она добавила, что мало того, что котенка убили, так еще и оставили на детской площадке.

— Девочки просто плакали от увиденного и теперь мы ищем лопату, чтобы его похоронить.

Бездушные хозяева, счастья вам и шикарной старости! — добавила разгневанная сибирячка.

Однако, пользователей соцсетей больше возмутил тон обращения женщины, нежели сам факт неприятной находки на детской площадке. Вот что они пишут в соцсетях:

— А зачем обращаться ко всем людям таким тоном? Остыньте. Научите детей не заглядывать в непонятные коробки.

— Или сказать, что спит и тихонько унести подальше!

— Какой-то бред про коробку с котенком. Всех жителей назвала идиотами. У детей стресс? Да и автору поста надо проверить психику. Много эмоций.

— Бедный котенок. Возможно, что дети как раз и угробили. «Играли», замучили и оставили. Находка страшная, но расскажите, что так бывает, если обижать животных, что так делать нельзя. Ну и похороните, конечно. Выкидывать — это не по -людски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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