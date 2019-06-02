«Стремно таким быть»: сибиряки застыдили парня, укравшего велосипед из подъезда дома

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-02T11:27:16+03:00

В подъезде дома сидит консьерж, а также установлены камеры. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Неприятный инцидент случился в Первомайском районе. У одного из жильцов дома по улице Героев Революции из подъезда неизвестный украл велосипед.

— Кража случилась в ночь с 21 на 22 мая. Живу в этом доме уже полтора года, и до этого всегда, и не только я, оставлял велосипед на площадке. К тому же в доме есть консьерж и видеокамеры, и в подъезд дома трудно попасть без ключа. Как обычно, днем покатался и оставил велосипед, а утром вышел — велосипеда нет. Может кто-то и навел, — считает владелец угнанного велосипеда Антон, добавив, что ущерб он оценивает в сумму — около 8-10 тысяч рублей.

Парень зашел в подъезд вечером, а вышел в половину второго ночи.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Он отметил, что у консьержа с часу ночи до пяти время сончас, когда они отдыхают. Поэтому, как выходил грабитель с велосипедом, никто не видел. Но камеры, установленные в доме, процесс похищения засняли.

На видео видно, как молодой человек в 20:40 зашел в подъезд за мужчиной, поднялся на 11 этаж, а уже в 1:30 ночи украл велосипед с 8-го этажа.

Отличительные черты: велосипед зеленого цвета, складной, двухподвес, фирмы Running Leopard.

Вор спокойно вышел с велосипедом из дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сибиряк добавил, что заявление в полицию о краже велосипеда он написал, и уже назначили следователя на это дело.

Новосибирцы в соцсетях, конечно, осудили позарившегося на чужое добро парня. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Чувак, стремно таким быть.

— Вот так украл велосипед, зашел в ВК — а тут твои фотографии. Вот это адреналин.

— Пацан отдыхал у кого-то в гостях, вот и взял тачку домой доехать.

— Свои личные вещи, надо хранить в квартире, а не в помещении общедомового имущества.

— Как тебе не стыдно, мужик?

По словам хозяина, такой велосипед в Новосибирске стоит от 22 тысяч рублей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Если кто-либо располагает сведениями о местонахождении велосипеда или о воришке, просьба сообщить по телефону: 8- 913-703-14-94 Антон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712391" frameborder="0"></iframe> Сибиряки застыдили парня, укравшего велосипед из подъезда дома.

ИСТОЧНИК KP.RU