«Мне пофоткаться охота!»: подростки подожгли траву у детской площадки ради яркого селфи

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-02T10:56:31+03:00

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Снимок, на котором изображена юная сибирячка, поразил своей циничностью соцсети. Девушка по имени Александра позирует на фоне горящего поля. Это место — возле болота, на границе Акатуйского жилмассива в Новосибирске. Девушка в комментариях объяснила, что вместе с друзьями-подростками гуляла в тех местах, а потом детишки решили развлечься: подожгли поле.

— У вас что, совсем мозгов нет? Я живу в доме возле этого болота, место, где горит огонь, рядом с детской площадкой! А если б кто-то пострадал? У девушки на странице написано, ей 19 лет. Не знаю, правда это или нет, но в этом возрасте явно уже с мозгами люди ходят, — возмущается местная жительница в паблике «Типичная Затулинка».

Саша в ответ объяснилась:

— Это не я поджигала, а мои знакомые. А мне пофоткаться охота. Нас даже потом пожарники просили водичку им вынести, перетрудились, бедняги.

Комментаторы были удивлены ответами девушки.

Лучше бы девушка молчала, потому что после этого получила новый шквал комментариев в свой адрес.

— Надо было волосы поджечь и бежать по направлению ветра, вот это было бы фото!

— Сначала «я не поджигала». Потом «я не воровала». Далее «я не убивала». Грань-то тонкая, не долго перейти.

— Вообще-то это уголовное преступление, скриншоты в полиции уже сделали. Не посадят, но штрафик вам, Александра, грозит не детский, тем более, 19 лет — это уже совсем взрослый человек.

— Вот есть дети, которые спасают, тушат, помогают другим... А тут — никакой ответственности за происходящее. Печально. И ведь какой ответ: «Это не я поджигала». Огонь очень быстро переходит. Недавно только дачи тушили, а тут — гаражи рядом. А если там газ или бак горючего? Бам! И уже фото никому не нужно.

Под этой фотографией новосибирцы оставили сотни гневных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU