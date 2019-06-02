2019-06-02T10:56:31+03:00
Общество

«Мне пофоткаться охота!»: подростки подожгли траву у детской площадки ради яркого селфи

Одна из девушек выложила кадры в соцсети, а на критику съязвила: «Пожарники перетрудились, бедняги»
Виктория МИНАЕВА
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Девушка позирует на фоне горящего поля.Девушка позирует на фоне горящего поля.
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Снимок, на котором изображена юная сибирячка, поразил своей циничностью соцсети. Девушка по имени Александра позирует на фоне горящего поля. Это место — возле болота, на границе Акатуйского жилмассива в Новосибирске. Девушка в комментариях объяснила, что вместе с друзьями-подростками гуляла в тех местах, а потом детишки решили развлечься: подожгли поле.

— У вас что, совсем мозгов нет? Я живу в доме возле этого болота, место, где горит огонь, рядом с детской площадкой! А если б кто-то пострадал? У девушки на странице написано, ей 19 лет. Не знаю, правда это или нет, но в этом возрасте явно уже с мозгами люди ходят, — возмущается местная жительница в паблике «Типичная Затулинка».

Саша в ответ объяснилась:

— Это не я поджигала, а мои знакомые. А мне пофоткаться охота. Нас даже потом пожарники просили водичку им вынести, перетрудились, бедняги.

Комментаторы были удивлены ответами девушки.

Комментаторы были удивлены ответами девушки.

Лучше бы девушка молчала, потому что после этого получила новый шквал комментариев в свой адрес.

— Надо было волосы поджечь и бежать по направлению ветра, вот это было бы фото!

— Сначала «я не поджигала». Потом «я не воровала». Далее «я не убивала». Грань-то тонкая, не долго перейти.

— Вообще-то это уголовное преступление, скриншоты в полиции уже сделали. Не посадят, но штрафик вам, Александра, грозит не детский, тем более, 19 лет — это уже совсем взрослый человек.

— Вот есть дети, которые спасают, тушат, помогают другим... А тут — никакой ответственности за происходящее. Печально. И ведь какой ответ: «Это не я поджигала». Огонь очень быстро переходит. Недавно только дачи тушили, а тут — гаражи рядом. А если там газ или бак горючего? Бам! И уже фото никому не нужно.

Под этой фотографией новосибирцы оставили сотни гневных комментариев.

Под этой фотографией новосибирцы оставили сотни гневных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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