«Тойота» в столб: в ночном ДТП на трассе погиб водитель и пострадал пассажир
Сегодня в 2:15 ночи в Искитимском районе на дороге Сельская-Лебедевка в районе остановки СНТ «Строитель» произошло смертельное ДТП.
— 30-летний водитель, житель Искитима, за рулем «Тойота Виста», не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб на месте, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В полиции добавили, что с места аварии в больницу доставлен 27-летний пассажир, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.
Сейчас по ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU