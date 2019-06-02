«Тойота» в столб: в ночном ДТП на трассе погиб водитель и пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-02T08:16:41+03:00

В аварии на трассе погиб водитель "Тойоты" и пострадал пассажир. Фото: "КП" Архив

В автомобильной аварии под Новосибирском, погиб 30-летний мужчина

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Сегодня в 2:15 ночи в Искитимском районе на дороге Сельская-Лебедевка в районе остановки СНТ «Строитель» произошло смертельное ДТП.

— 30-летний водитель, житель Искитима, за рулем «Тойота Виста», не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб на месте, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции добавили, что с места аварии в больницу доставлен 27-летний пассажир, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.

Сейчас по ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU