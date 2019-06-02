2019-06-02T08:16:41+03:00
Происшествия

«Тойота» в столб: в ночном ДТП на трассе погиб водитель и пострадал пассажир

В автомобильной аварии под Новосибирском, погиб 30-летний мужчина
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В аварии на трассе погиб водитель "Тойоты" и пострадал пассажир.В аварии на трассе погиб водитель "Тойоты" и пострадал пассажир.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сегодня в 2:15 ночи в Искитимском районе на дороге Сельская-Лебедевка в районе остановки СНТ «Строитель» произошло смертельное ДТП.

— 30-летний водитель, житель Искитима, за рулем «Тойота Виста», не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб на месте, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции добавили, что с места аварии в больницу доставлен 27-летний пассажир, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.

Сейчас по ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стремно таким быть»: сибиряки застыдили парня, укравшего велосипед из подъезда дома
«Мне пофоткаться охота!»: подростки подожгли траву у детской площадки ради яркого селфи
«Ветром надуло»: возле администрации Кировского района взошла конопля
«Все похудели?»: Русская Барби показала шикарную фигуру в купальнике
Не выдержала агрессивности: жена экс-губернатора удалила пост из соцсетей о «полезных укусах клеща»
«Маленький чемпион»: сегодня в Новосибирске выберут самого быстрого малыша
Погода на день в Новосибирске: 2 июня потеплеет до плюс 19 градусов
«Он диетический»: уцененный бутерброд, в который недоложили ветчины, повеселил соцсети
«Вспыхнул, будто вату положили»: в Краснообске сгорел Porsche Cayenne
«Ой, два обжорика»: видео, как белая медведица кормит детенышей, умилило соцсети
Трогательно и по-семейному: мэр Новосибирска показал фото с внуками
Папа не пускает: посмотрите, как волк оберегает своих детенышей в зоопарке
В Забайкалье сошел с рельсов пассажирский поезд «Новосибирск-Владивосток»
Ищут два дня: в Новосибирске пропал мужчина с нарушением речи
Угрожал ножом: в Новосибирске ищут грабителя в медицинской маске, напавшего на офис микрозаймов
Погода на день в Новосибирске: 1 июня будет плюс 16 градусов