«Маленький чемпион»: сегодня в Новосибирске выберут самого быстрого малыша

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-02T06:47:54+03:00

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Только что в спорткомплексе «Заря» стартовали семейные соревнования «Маленький чемпион», которые уже в шестой раз проводит «Комсомольская правда». Первыми за победой поползли самые маленькие участники — дети от 6 до 9 месяцев.

Всего спортсмены в ползунках будут соревноваться сегодня в пяти возрастных категориях: от 6 до 9 месяцев, от 9 месяцев до 1 года, от 1 года до 1,5 лет, от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет. Малышам в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет предстоит проползти дистанцию 7,5 метров. Дети от 1,5 лет до 2 лет бегут 7,5 метров, дети от 2 лет до 3 лет бегут 22,5 метра.

С номером 500 - самый маленький участник, пополз только неделю назад, а через две недели ему будет полгодаФото: Даба ДАБАЕВ

Кстати, сегодня сразу у нескольких наших участников день рождения: мы поздравляем Максима Воложанина, Мирославу Кузнецову, Дарину Яковлеву. Мы желаем им удачи на стартах!

А чтобы в перерывах между забегами зрители не скучали, для гостей нашего праздника на площадке сегодня работают благотворительная организация Добрый город, Шоколадный фонтан, Академия раннего музыкального развития. Также зрители увидят выступления Федерации художественной гимнастики, вокальной студии «Азбука-Хит», спортивно-хореографического центра «Пудра», спортивной школы по спортивным танцам отделения акробатического рок-н-ролла, клуба «Рокси дуэт», спортивной школы «Триумф» и фокусника Ильхома Кадырова.

«Комсомольская правда» благодарит партнеров семейных соревнований «Маленький чемпион»: Умные зубные пасты Рокс , группа компаний «Диарси , компанию «Беллакт», офтальмологический центр «Глазка» , Подгузники TM Joonies, лабораторию по производству гомеопатических лекарств «Буарон», компанию по производству детского питания «ФрутоНяня», компанию «ДНК-тест», агрофирму Лебедевская, компанию «Дивинка», интернет-магазин Игрушки «На царство».

Родители используют даже бананы, чтобы ускорить малышей.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU