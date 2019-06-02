2019-06-02T07:07:57+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 2 июня потеплеет до плюс 19 градусов

Выходной день порадует новосибирцев погодой: можно смело ехать на природу
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет теплый день, осадков не ожидается.Сегодня будет теплый день, осадков не ожидается.Фото: Даба ДАБАЕВ
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С сегодняшнего дня в Новосибирск вернется тепло, которое, по прогнозам синоптиков, продержится всю следующую неделю. 2 июня будет тепло: до плюс 19 градусов в городе и до плюс 22 градусов по Новосибирской области.

— В воскресенье, 2 июня, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура днем составит плюс 17-19 градусов, к ночи похолодает до плюс 6-8 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по юго-востоку местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 17-22 градусов, ночная около плюс 4-9 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную погоду с прояснениями и температуру до плюс 15 градусов днем и до плюс 5 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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