«Он диетический»: уцененный бутерброд, в который недоложили ветчины, повеселил соцсети
Покупная еда, конечно, отличается от домашней, но, чтобы испортить бутерброд, надо постараться. И в одном из новосибирских магазинов все-таки умудрились превратит сэндвич лишь в подобие чего-то съедобного. Фото своей неаппетитной покупки сибирячка выложила в группе «Ревизорро Новосибирск».
Женщина купила бутерброд за полцены, и оказалось, что он с подвохом. Внутри была только имитация начинки: колбаса и сыр были в минимальных количествах аккуратно уложены с краю булки.
Пользователи соцсетей сейчас шутят над фото уцененного бутерброда кто во что горазд:
Вот какая начинка была у бутерброда. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
- Там же написано -50%. Вот половины ветчины и нет, - юморят одни.
- Он просто диетический , - поддерживают настроение другие.
- Зато есть стимул делать самим, - считают третьи.
- Оригинальное решение! А если серьезно, то а что вам еще надо? Сыр есть? Есть! Колбаса есть? Есть! Поэтому жуйте и не торопитесь!
ИСТОЧНИК KP.RU