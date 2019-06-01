«Он диетический»: уцененный бутерброд, в который недоложили ветчины, повеселил соцсети

СЕГОДНЯ 21:31 2019-06-01T21:31:24+03:00

При покупке бутерброд выглядел аппетитно, но оказалось, что это - обман. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

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Покупная еда, конечно, отличается от домашней, но, чтобы испортить бутерброд, надо постараться. И в одном из новосибирских магазинов все-таки умудрились превратит сэндвич лишь в подобие чего-то съедобного. Фото своей неаппетитной покупки сибирячка выложила в группе «Ревизорро Новосибирск».

Женщина купила бутерброд за полцены, и оказалось, что он с подвохом. Внутри была только имитация начинки: колбаса и сыр были в минимальных количествах аккуратно уложены с краю булки.

Пользователи соцсетей сейчас шутят над фото уцененного бутерброда кто во что горазд:

Вот какая начинка была у бутерброда. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

- Там же написано -50%. Вот половины ветчины и нет, - юморят одни.

- Он просто диетический , - поддерживают настроение другие.

- Зато есть стимул делать самим, - считают третьи.

- Оригинальное решение! А если серьезно, то а что вам еще надо? Сыр есть? Есть! Колбаса есть? Есть! Поэтому жуйте и не торопитесь!

ИСТОЧНИК KP.RU