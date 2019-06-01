«Вспыхнул, будто вату положили»: в Краснообске сгорел Porsche Cayenne

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-01T18:07:01+03:00

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В субботу, 1 июня, в Краснообске во дворе многоэтажки произошло ЧП: там загорелся Porsche Cayenne. Пожар случился днем, и увидели его многие жители соседних высоток:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712318" frameborder="0"></iframe> Porsche Cayenne вспыхнул во дворе многоэтажки в Краснообске.

- Все произошло моментально. Мужчина въехал во двор и собирался уже парковаться, но вдруг неожиданно выбежал из-за руля. И тут машина вспыхнула, будто под капот вату положили, - рассказывает Анна Ласаева. – Я только собралась вызвать пожарных, как слышу, что едет полиция и «Скорая помощь». И тут же приехали спасатели.

Правда, попасть во двор оказалось непросто:

- Одна машина не могла проехать, так как ворота были закрыли на проволоку. Открывали их спасатели, - объясняет Анна. - А потом дорогу им преградила припаркованная машина. В итоге длины рукава не хватило, чтоб начать тушить. Хорошо, что была еще одна машина спасателей.

Как говорят очевидцы, пожарные тушили пламя минуты две. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания. Тем временем, подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что видели эту машину на дороге за час до происшествия:

- Водитель на Советской все красные собрал, летел как сумасшедший. Машина вся разбитая, дымит, коптит. Очень вызывающе себя вел на дороге, - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU