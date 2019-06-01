«Ой, два обжорика»: видео, как белая медведица кормит детенышей, умилило соцсети

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-01T17:06:43+03:00

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Белая медведица Герда и два ее малыша — настоящие любимцы посетителей новосибирского зоопарка. Побывала у их вольера и пенсионерка Анна Новиковой, причем сибирячке удалось увидеть самый трогательный момент в жизни полырного семейства — как северная мама кормит своих детенышей.

Милота в квадрате: посмотрите, как белая медведица кормит своих двух детенышей.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Началось все с того, что медвежата играли с канистрой, пытаясь поймать ее из водоема, но у них ничего не вышло. К огорченным малышам поспешила мам Герда: чтобы их утешить, она решила их покормить.

Подписчики похвалили Герду за то, какая она прекрасная мать:

— Герда, какая же ты прелесть! Сейчас каждый день слышишь, что мать бросила своих детей. Герда, поклон тебе, за нечеловеческую любовь! — восхитилиськомментаторы..

— Ой, два обжорика, смешные, хорошенькие, кушают, так вкусно мамино молочко, картина бесподобная! — умиляются другие.

— Какая все-таки Герда прекрасная мать, нежная, внимательная, терпеливая, хорошо бы некоторым мамочкам поучиться, — считают третьи.

— Устала Гердочка, но обязанности мамы выполняет безропотно, с любовью и нежностью к своим малышам. Восхищение перед животными! — пишут четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU