Трогательно и по-семейному: мэр Новосибирска показал фото с внуками
1 июня, в День защиты детей, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в «Инстаграме» разместил очень трогательное поздравление с праздником. Глава города опубликовал свой снимок с внуками и написал:
— Сегодня весь мир отмечает самый добрый праздник лета — Международный день защиты детей! Это мое любимое архивное фото с внуками. Всем ребятишкам желаю быть здоровыми и счастливыми!
Подписчики поблагодарили мэра Новосибирска за поздравление и не пожалели добрых слов в комментариях:
— Какие малыши славные, трогательное фото, чудесный снимок, — умилились сибиряки.
— Всем детям любви, чтобы у каждого была семья! Фото трогательные!
— Спасибо вам, вы лучший мэр! Я вижу результат и представляю как нелегко, потому как сам руковожу большим коллективом.
— И Вас тоже с праздником! Детям здоровья и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU