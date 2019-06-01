Трогательно и по-семейному: мэр Новосибирска показал фото с внуками

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-01T14:47:00+03:00

Анатолий Локоть опубликовал снимок в День защиты детей

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1 июня, в День защиты детей, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в «Инстаграме» разместил очень трогательное поздравление с праздником. Глава города опубликовал свой снимок с внуками и написал:

— Сегодня весь мир отмечает самый добрый праздник лета — Международный день защиты детей! Это мое любимое архивное фото с внуками. Всем ребятишкам желаю быть здоровыми и счастливыми!

Подписчики поблагодарили мэра Новосибирска за поздравление и не пожалели добрых слов в комментариях:

— Какие малыши славные, трогательное фото, чудесный снимок, — умилились сибиряки.

— Всем детям любви, чтобы у каждого была семья! Фото трогательные!

— Спасибо вам, вы лучший мэр! Я вижу результат и представляю как нелегко, потому как сам руковожу большим коллективом.

— И Вас тоже с праздником! Детям здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU