Папа не пускает: посмотрите, как волк оберегает своих детенышей в зоопарке

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-01T14:19:03+03:00

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Новосибирская пенсионерка Анна Новикова не только частенько бывает в зоопарке, но и радует пользователей соцсетей любопытными видео из жизни его обитателей. В этот раз в объектив сибирячки попали краснокнижные волки, у которых недавно появились волчата.

Очень трогательно: папа-волк оберегает волчат от посторонних.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

— Хищников я не видела уже месяц: животные спали, — рассказала Анна. — И вот появилась первая возможность поснимать красных волков. Но не тут-то было: папа-волк был категорически против общения любопытных волчат с посетителями.

Более того, строгий родитель то и дело отгонял бойкое потомство от ограждения.

— Только ты приближаешься к решетке, тут как тут самец, — отмечает Анна. — Волки — нежные и заботливые родители, но уследить за малышами нелегко. Семейная идиллия часто сменяется суровой, но справедливой трепкой.

Красный волк — это один из редчайших представителей хищных млекопитающих. На сегодняшний день он официально признан вымирающим видом. Внешне красный волк отличается от типичного хищника. Он имеет явное сходство с рыжей лисой, некоторые черты шакала. Уникальность хищника заключается в удивительной природной окраске шерсти.

ИСТОЧНИК KP.RU