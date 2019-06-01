Ищут два дня: в Новосибирске пропал мужчина с нарушением речи

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-01T09:20:50+03:00

В Новосибирске пропал мужчина, которому нужна помощь медиков: у него нарушена речь и он дезориентирован. Фото: "Лиза Алерт"

Сибиряк нуждается в медпомощи: он может не понимать, где находится

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Уже двое суток полиция и волонтеры прочесывают город в поисках 45-летнего новосибирца — Андрея Краевского. Известно, что мужчина жил в Октябрьском районе, у него нарушена речь. Кроме того, он может плохо ориентироваться в пространстве.

— Приметы пропавшего новосибирцы: рост 167 см, полное телосложение, глаза голубые, волосы: темно-русые с сединой, короткие, имеются залысины. Был одет в синий пуховик, серые спортивные штаны, черные кожаные туфли, черная кепка, — рассказали в поисковом отряде «ЛИЗА АЛЕРТ».

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего или тех, кто его видел после 30 мая, просят связаться с волонтерами по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛИЗА АЛЕРТ») или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU