2019-06-01T07:26:41+03:00
Происшествия

Угрожал ножом: в Новосибирске ищут грабителя в медицинской маске, напавшего на офис микрозаймов

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения: очевидцев просят откликнуться
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полиция просит сибиряков помочь найти грабителя. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской областиПолиция просит сибиряков помочь найти грабителя. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
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Ограбление произошло в Дзержинском районе по адресу: улица Планетная дом 30. Мужчина в медицинской маске зашел в офис микрозаймов и, угрожая ножом, заставил сотрудника организации отдать 20 тысяч рублей. После этого похититель скрылся.

Грабитель в медицинской маске напал на офис микрозаймов.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Все случившееся зафиксировала видеокамера. Теперь мужчину разыскивает полиция. Сотрудники правоохранительных органов просят помощи у горожан: возможно кто-то узнает мужчину на видео и фото.

— Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом либо обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам (383) 232-28-40, 232-15-07, 232-14-14. Конфиденциальность гарантирована, — говорят в ГУ МВД России по Новосибирской области

В соцсетях сибиряки обсуждают случившееся в офисе микрозаймов:

— Микрозаймы грабят народ, народ грабит микрозаймы, — пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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