В Новосибирске — Покрышкин, в Мурманске — Николай II: какие имена получили аэропорты России
Не так давно новосибирцы приняли решение о том, в честь кого назвать аэропорт Толмачево. По итогам голосования, победил Александр Иванович Покрышкин. Интересно, какие имена получили аэропорты других городов? Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более чем четырем десяткам аэропортам. Все личности имеют особые заслуги перед Отечеством.
Дублируем список из приказа:
Аэропорт Анадыря (Угольный) — Ю. С. Рытхэу
Аэропорт Анапы (Витязево) — В. К. Коккинаки
Аэропорт Архангельска (Талаги) — Ф. А. Абрамов
Аэропорт Астрахани (Нариманово) — Б. М. Кустодиев
Аэропорт Белгорода — В. Г. Шухов
Аэропорт Благовещенска (Игнатьево) — Н. Н. Муравьев-Амурский
Аэропорт Владивостока (Кневичи) — В. К. Арсеньев
Аэропорт Воронежа (Чертовицкое) — Петр I
Аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) — А. Н. Демидов
Аэропорт Казани — Г. М. Тукай
Аэропорт Калининграда (Храброво) — императрица Елизавета Петровна
Аэропорт Калуги — (Грабцево) — К. Э. Циолковский
Аэропорт Краснодара (Пашковский) — Екатерина II
Аэропорт Красноярска — Д. А. Хворостовский
Аэропорт Магадана (Сокол) — В. C. Высоцкий
Аэропорт Минеральных Вод — М. Ю. Лермонтов
Аэропорт Москвы (Внуково) — А. Н. Туполев
Аэропорт Москвы (Домодедово) — М. В. Ломоносов
Аэропорт Москвы (Шереметьево) — А. С. Пушкин
Аэропорт Мурманска — Николай II
Аэропорт Нижневартовска — В. И. Муравленко
Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) — Н. В. Лемаев
Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) — В. П. Чкалов
Аэропорт Новосибирска (Толмачево) — А. И. Покрышкин
Аэропорт Нового Уренгоя — И. М. Губкин
Аэропорт Норильска — Н. Н. Урванцев
Аэропорт Омска (Центральный) — Д. М. Карбышев
Аэропорт Пензы — В. Г. Белинский
Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) — Витус Беринг
Аэропорт Пскова (Кресты) — княгиня Ольга
Аэропорт Самары (Курумоч) — С. П. Королев
Аэропорт Симферополя — И. К. Айвазовский
Аэропорт Сочи (Адлер) — В. И. Севастьянов
Аэропорт Ставрополя (Шпаковское) — А. В. Суворов
Аэропорт Сургута — Ф. К. Салманов
Аэропорт Сыктывкара — П. А. Истомин
Аэропорт Томска (Богашево) — Н. И. Камов
Аэропорт Тюмени (Рощино) — Д. И. Менделеев
Аэропорт Уфы — Мустай Карим
Аэропорт Хабаровска (Новый) — Г. И. Невельской
Аэропорт Чебоксар — А. Г. Николаев
Аэропорт Челябинска (Баландино) — И. В. Курчатов
Аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) — А. П. Чехов
Аэропорт Якутска — Платон Ойунский
Все аэропорты из списка — международные.
Напомним, «Комсомолка» уже писала о конкурсе в Новосибирске. Горожане часто высказывали свое мнение, что новое имя аэропорту не нужно, это лишние затраты и бумажная волокита. На что организаторы ответили, что речь идет не о переименовании, а добавлении имени к существующему названию. При этом никаких существенных вложений перемена имени не повлечет, так как во всех юридических документах останется прежнее имя.
ИСТОЧНИК KP.RU