В Новосибирске — Покрышкин, в Мурманске — Николай II: какие имена получили аэропорты России

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-31T15:36:07+03:00

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Не так давно новосибирцы приняли решение о том, в честь кого назвать аэропорт Толмачево. По итогам голосования, победил Александр Иванович Покрышкин. Интересно, какие имена получили аэропорты других городов? Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более чем четырем десяткам аэропортам. Все личности имеют особые заслуги перед Отечеством.

Дублируем список из приказа:

Аэропорт Анадыря (Угольный) — Ю. С. Рытхэу

Аэропорт Анапы (Витязево) — В. К. Коккинаки

Аэропорт Архангельска (Талаги) — Ф. А. Абрамов

Аэропорт Астрахани (Нариманово) — Б. М. Кустодиев

Аэропорт Белгорода — В. Г. Шухов

Аэропорт Благовещенска (Игнатьево) — Н. Н. Муравьев-Амурский

Аэропорт Владивостока (Кневичи) — В. К. Арсеньев

Аэропорт Воронежа (Чертовицкое) — Петр I

Аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) — А. Н. Демидов

Аэропорт Казани — Г. М. Тукай

Аэропорт Калининграда (Храброво) — императрица Елизавета Петровна

Аэропорт Калуги — (Грабцево) — К. Э. Циолковский

Аэропорт Краснодара (Пашковский) — Екатерина II

Аэропорт Красноярска — Д. А. Хворостовский

Аэропорт Магадана (Сокол) — В. C. Высоцкий

Аэропорт Минеральных Вод — М. Ю. Лермонтов

Аэропорт Москвы (Внуково) — А. Н. Туполев

Аэропорт Москвы (Домодедово) — М. В. Ломоносов

Аэропорт Москвы (Шереметьево) — А. С. Пушкин

Аэропорт Мурманска — Николай II

Аэропорт Нижневартовска — В. И. Муравленко

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) — Н. В. Лемаев

Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) — В. П. Чкалов

Аэропорт Новосибирска (Толмачево) — А. И. Покрышкин

Аэропорт Нового Уренгоя — И. М. Губкин

Аэропорт Норильска — Н. Н. Урванцев

Аэропорт Омска (Центральный) — Д. М. Карбышев

Аэропорт Пензы — В. Г. Белинский

Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) — Витус Беринг

Аэропорт Пскова (Кресты) — княгиня Ольга

Аэропорт Самары (Курумоч) — С. П. Королев

Аэропорт Симферополя — И. К. Айвазовский

Аэропорт Сочи (Адлер) — В. И. Севастьянов

Аэропорт Ставрополя (Шпаковское) — А. В. Суворов

Аэропорт Сургута — Ф. К. Салманов

Аэропорт Сыктывкара — П. А. Истомин

Аэропорт Томска (Богашево) — Н. И. Камов

Аэропорт Тюмени (Рощино) — Д. И. Менделеев

Аэропорт Уфы — Мустай Карим

Аэропорт Хабаровска (Новый) — Г. И. Невельской

Аэропорт Чебоксар — А. Г. Николаев

Аэропорт Челябинска (Баландино) — И. В. Курчатов

Аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) — А. П. Чехов

Аэропорт Якутска — Платон Ойунский

Все аэропорты из списка — международные.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о конкурсе в Новосибирске. Горожане часто высказывали свое мнение, что новое имя аэропорту не нужно, это лишние затраты и бумажная волокита. На что организаторы ответили, что речь идет не о переименовании, а добавлении имени к существующему названию. При этом никаких существенных вложений перемена имени не повлечет, так как во всех юридических документах останется прежнее имя.

ИСТОЧНИК KP.RU