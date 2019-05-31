2019-05-31T14:39:12+03:00
Общество

В Кировском районе Новосибирска открыли первый филиал МФЦ

Губернатор Андрей Травников проверил его работу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кировский район был единственным в Новосибирске, где нет филиала МФЦ. Фото: nso.ruКировский район был единственным в Новосибирске, где нет филиала МФЦ. Фото: nso.ru
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В новом МФЦ — 15 окон. Каждый день многофункциональный центр может обслуживать 300 человек. В зале есть администратор, который вовремя подскажет, в какое окно лучше обратиться, подождать своей очереди можно в комфортном зале. Кстати, вызывать клиентов будут как по талонам, так и по живой очереди, в зависимости от загрузки филиала. Это позволит сократить время ожидания. Сейчас максимальное время обслуживания даже самого загруженного филиала составляет максимум 16 минут.

— Приятно слушать коллег, которые бьются за секунды, чтобы снизить время ожидания своих клиентов. Это и искусственный интеллект — робот «Николай», который резко повысил процент дозвона до горячей линии, это и мобильное приложение, и возможность быстрее получать услуги «Росреестра», возможность получать уведомления или самому посмотреть статус документов. На этом мы не остановимся, при необходимости будем увеличивать количество окон. В этом году подарок получил не только Кировский район Новосибирска, но и наукоград Кольцово — там МФЦ переехал в новое помещение, более просторное и удобное. Будут создаваться сервисы для бизнеса, в ближайшие дни, буквально через неделю, в этом отделении будут комплексно, пакетно оказываться услуги для предпринимателей, юридических лиц, — отметил Андрей Травников.

Те наработки, которые уже внедрены в МФЦ, сегодня переносятся в другие сферы — здравоохранение, сферу жилищно-коммунального хозяйства. Отметим, что сфера здравоохранения по цифровизации, в этом году является приоритетной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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