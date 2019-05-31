2019-05-31T12:37:26+03:00
Общество

«Довели детей»: школьнице вызвали «скорую» на ЕГЭ по математике

Новосибирские врачи помогли сразу двум старшеклассникам, которым стало плохо на экзамене
Надежда ЯРКОВА
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В Бердске ученикам школы во время сдачи экзаменов понадобилась помощь врачей.В Бердске ученикам школы во время сдачи экзаменов понадобилась помощь врачей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сдача ЕГЭ — всегда волнительное испытание для учеников. Вот и в этот раз в Бердске не обошлось без инцидентов. Там двум ученикам стало плохо во время экзаменов по математике. Об этом рассказали в Управлении образования и молодежной политики Бердска.

Первой стало плохо одиннадцатикласснице, у девушки закружилась голова.

— Ей пришлось вызывать врача. Также медицинская помощь потребовалась ученику 9 класса.

Он пришел на экзамен после травмы, но не смог его продолжить, ему стало плохо, — рассказали «КП» -Новосибирск» в местном Управлении образования, добавив, что каких-либо нарушений при сдаче экзаменов не обнаружено.

В ведомстве также отметили, что в пунктах сдачи ЕГЭ всегда дежурят врачи, готовые оказать детям первую помощь.

Пользователи соцсетей также обсуждают произошедшее. Вот что они пишут о случившемся в комментариях:

— Довели детей.

— ЕГЭ - бред полный, были раньше простые экзамены, нет же надо сделать так, чтобы потом самоубийством или нервным срывом все заканчивалось.

Напомним, трагический случай произошел в одной из школ в Чебоксарах среду, 29 мая во время сдачи ЕГЭ-2019 по математике. В школе №38 скончалась ученица 11 класса. Причины смерти в том же министерстве образования Чувашии пока не уточняют. Но, согласно предварительным данным, девушка могла скончаться от врожденного порока сердца. Известно, что у нее была инвалидность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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