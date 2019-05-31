2019-05-31T10:19:58+03:00
Общество

Папа на анаболиках: многодетному отцу-культуристу грозит тюрьма из-за запретной посылки

Новосибирец решил увеличить мышечную массу своего тела и заказал на почте посылку с нелегальными препаратами
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирца задержали прямо в отделении почты, куда он пришнл забирать посылку.Новосибирца задержали прямо в отделении почты, куда он пришнл забирать посылку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокурор Кировского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении отца пятерых детей, который попался на контрабанде запрещенных веществ.

— Как стало известно, 8 марта мужчина в интернете, у неизвестного лица из Республики Беларусь, заказал сильнодействующие вещество для увеличения мышечной массы своего тела. Он оплатил свой заказ безналичным способом и стал отслеживать товар через сайт «Почты России», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировского района.

Уже 19 марта сильнодействующее вещество прибыло в почтовое отделение Кировского района Новосибирска. А вечером 21 марта, находясь в почтовом отделении и получив посылку с запрещенными веществами, новосибирец был задержан правоохранителями прямо в почтовом отделении.

— Мужчине было предъявлено обвинение по статье — контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ, — добавили в ведомстве.

Сейчас мужчине, который ко всему прочему, является отцом пятерых детей, грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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