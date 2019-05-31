2019-05-31T10:05:12+03:00
Общество

Белочка, как же так? Мать выбросила рыжих крошек из гнезда

Жительницы Новосибирска спасают бельчат, которым нет и месяца
Анастасия САМАРЦЕВА
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С бельчатами сейчас все в порядке. Фото: Елена ЕРМАКОВА.С бельчатами сейчас все в порядке. Фото: Елена ЕРМАКОВА.
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Сибирячка Елена Ермакова спасает двух бельчат, от которых отказалась мама. Драматическая история произошла на глазах у прохожих.

Сибирячки спасли маленьких бельчат, которых выкинула из гнезда их мама.

— Белка выбросила всех своих бельчат из гнезда. Они упали с огромной высоты в разные стороны, — говорит очевидец Виктория. — Одного из выживших моя сестренка поймала прямо в зонтик. Белка была в неадеквате. Мы с сестрой забрали крошек к себе на работу.

А потом девушки передали малышей той, кто знает о белках многое. Елена Ермакова уже несколько лет держит в квартире ручную белку, назвала ее Соней и даже завела питомцу страницу в «Инстаграме».

— У одного бельчонка лишь ушиб, второму смягчил падение зонтик. Сейчас с ними все хорошо. Мы кормим малышей, ухаживаем за ними. Кстати, это девочка и мальчик, — рассказывает Елена.

Бельчата никак не контактируют с любимицей хозяйки — белкой Соней. Есть вероятность, что у крох, родившихся в дикой природе, появились блохи. Пока детеныши только спят и питаются молоком. Хотя один из них уже показывает свой характер:

Малышей сейчас кормят из шприца. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/

Малышей сейчас кормят из шприца. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/

— Когда кормишь его из шприца, он привередничает, отказывается, — говорит сибирячка.

Пользователи соцсетей прониклись историей детенышей. Многих удивило поведение их мамы:

— Странно, что такое происходит в природе. Такие малюточки, — пишут комментаторы.

— Так они избавляются от больных или от неправильно-пахнущих деток. Какой-то встроенный инстинкт. Но когда любящие люди выхаживают таких «выкидышей» из них вырастают здоровые белочки и часто становятся ручными.

— Бедные малышата! Хорошо, что у них есть такие замечательные спасительницы, и наконец-то появилась адекватная мамочка!

Напомним, недавно Елена Ермакова выхаживала еще одного бельчонка, который также выпал из гнезда. Сейчас он находится в Томске, у новой семьи, интересно, что малыш подружился с домашними кошками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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