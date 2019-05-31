«Мокрый асфальт и большая скорость»: водитель «Хонды» погиб, уничтожив машину об дерево

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-31T09:35:45+03:00

Водитель «Хонды» погиб, влетев на опасном участке дороги под Новосибирском в дерево

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Сегодня ночью, 31 мая на трассе Барышево — Кольцово произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина.

— Водитель за рулем Honda Integra не справился с управлением и на большой скорости и врезался в дерево. От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте, — сообщил подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

По предварительной версии, водитель был в алкогольном опьянении и ехал с превышением скорости по мокрому асфальту.

На фото видно, что из-за сильного удара «Хонда» лишилась крыши, и вся деформировалась. В машине сработали подушки безопасности, но водителя они не спасли.

Очевидцы отмечают, что это сложный и опасный участок дороги и водитель не справился с управлением.

Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU