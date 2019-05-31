«Мокрый асфальт и большая скорость»: водитель «Хонды» погиб, уничтожив машину об дерево
Сегодня ночью, 31 мая на трассе Барышево — Кольцово произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина.
— Водитель за рулем Honda Integra не справился с управлением и на большой скорости и врезался в дерево. От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте, — сообщил подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
По предварительной версии, водитель был в алкогольном опьянении и ехал с превышением скорости по мокрому асфальту.
На фото видно, что из-за сильного удара «Хонда» лишилась крыши, и вся деформировалась. В машине сработали подушки безопасности, но водителя они не спасли.
Очевидцы отмечают, что это сложный и опасный участок дороги и водитель не справился с управлением.
Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU