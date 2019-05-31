2019-05-31T08:49:46+03:00
Общество

«Из чего ее вообще делают?»: сибирячка хотела сварить сгущенку, а получился клей

Жительница Новосибирска поделилась в соцсетях странным содержимым банки, где должна была быть сгущенка
Надежда ЯРКОВА
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Содержимое банки больше напомнило клей, чем сгущенку. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Содержимое банки больше напомнило клей, чем сгущенку. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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По словам покупательницы, сгущенное молоко в консервной банке больше напоминало обойный клей.

— Вот такую вкуснятину купили. Из чего делают этот продукт? Если кто не понял — это сгущенка. Я ее варила 2 часа, теперь можно в квартире и обои переклеить, есть клей на обои, — рассказала о неудачной покупке подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей тут же перевели этот казус в шутку. Вот что они пишут об этом в соцсетях:

— Так надо было сразу клей покупать, зачем такие сложности? Вы чего хотели от самой бюджетной сгущенки?

— Так состав читать надо: в настоящей сгущенке молоко и сахар — и все.

— А что вы хотели от? Нормальную сгущенку брать надо. Да, и вообще можно и не заморачиваться, а купить уже вареную сгущенку.

— Вода с сахаром. Ее сколько не вари, она все равно водой останется.

Жижа полупрозрачного цвета в банке выглядит малоаппетитно. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Жижа полупрозрачного цвета в банке выглядит малоаппетитно. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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