Шлепали и царапали: двухлетнего мальчика избили в частном детском саду

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-31T08:19:31+03:00

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Скандал грянул в одном из частных детсадов Бердска: мама увидела синяки и ссадины у своего двухлетнего сына, когда забирала его домой.

Сибирячка уверяет: были следы от руки на ягодицах и царапины на лице. Чтобы зафиксировать травмы, мама вместе с ребенком обратилась в больницу. Назвала женщина и предполагаемую виновницу случившегося — воспитательницу детсада.

Сейчас в этой истории разбирается полиция:

— Информация о получении ребенком телесных повреждений поступила в отдел полиции по городу Бердска из медицинского учреждения, куда доставили мальчика. Чуть позже заявление в полицию поступило и от мамы пострадавшего ребенка. Она заявила, что ребенок получил побои, находясь в детском саду,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Отделом по делам несовершеннолетних в данный момент проводится проверка.

— По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, виновные будут наказаны, — добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU