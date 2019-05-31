«Она схватила меня за шею и начала бить»: кондуктор троллейбуса напала на пассажирку

СЕГОДНЯ 06:23 2019-05-31T06:24:52+03:00

У пассажирки троллейбуса, после нападения на неё кондуктора, вся шея в синяках. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Заступившуюся за женщину в троллейбусе пассажирку избила кондуктор — теперь у девушки вся шея в синяках

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Неприятный для пассажирки троллейбуса инцидент произошел с ней 20 мая. Она вступилась за женщину в троллейбусе и получила побои от кондуктора.

— В 9:20 утра я села в троллейбус №13 на остановке «Речной вокзал». Он стоял примерно минут семь, затем до остановки «Автовокзал», там он простоял еще дольше. Женщина, которая ехала в этом троллейбусе, подошла к кондуктору и задала вопрос: почему такие долгие остановки? Вместо ответа, кондуктор на нее просто накричала и предложила ездить на такси, если ее что-то не устраивает. Женщина попросила сбавить тон, но кондуктор не унималась. После чего билетер подошла к пассажирке и толкнула ее, продолжая кричать на женщину, — поделилась ситуацией в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчица.

Кондуктор с фото проявила неоправданную агрессию по отношению к пассажирам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Она отметила, что тоже встала со своего места, чтобы вступиться за пассажирку, но встретила от кондуктора неожиданную реакцию.

— Она схватила меня за шею и начала бить. Ее оттащили от меня люди, находившиеся в троллейбусе. В это время в салон забежал водитель и попытался успокоить свою коллегу. Водитель, как и кондуктор, были неславянской внешности. Я попросила водителя сказать мне имя и фамилию кондуктора, но он отказался, — продолжила свой рассказ пассажирка.

Девушка добавила, что после этого она вышла на остановке «Дом Ленина», вызвала полицию и рассказала все как было. Сотрудники сказали, что нужно съездить в больницу, чтобы снять побои, что она и сделала. Вот только понесет ли кондуктор наказание за сделанное, девушка пока не знает.

Пострадавшая девушка написала заявление в полицию.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU