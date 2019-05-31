Занимательный подарок: выдры в новосибирском зоопарке заинтересовались плотом с дыркой
В праздник — Всемирный день выдр, который отмечают 29 мая, зоопарк подарил своим любимцам плот, и не простой, а дырявый. А все потому, что чем страннее подарок, тем интереснее выдрам с ним играть.
— Любой подарок они принимают с любопытством и радостью. Им интересна и заснеженная горка для катания, и мячи, мостики через бассейн, и даже новые коряги — выдры с интересом осваивают неизведанное, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Выдры очень быстро всему учатся, и любят это делать в игровой форме. Так в новосибирском зоопарке проводили даже научный эксперимент с выдрами: чтобы получить еду, они должны были выполнить определенную последовательность действий, например, открыть дверцу, нажать, наклонить, пройти, и так далее. Выдры очень быстро разгадывали эти головоломки, находили еду, запоминали последовательность и в следующий раз все делали еще быстрее.
В зоопарке отметили, что когда-то выдры были широко распространены, но сейчас их вид находится под угрозой. Виной тому активная деятельность человека: он загрязняет реки, моря, леса, разрушая экосистему. В новосибирском зоопарке выдры содержатся с 1967 года. При этом из всех зоопарков России, речная выдра регулярно размножается только у нас. Сейчас в зоопарке живут восемь выдр, при этом они и зимой, и летом все время проводят на улице.
Выдры в новосибирском зоопарке заинтересовались плотом с дыркой.
ИСТОЧНИК KP.RU