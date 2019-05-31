Дождь в подъезде: в новосибирской многоэтажке с потолка и лестниц лилась вода
После накрывшей город в четверг бури с дождем, жители некоторых домов столкнулись с проблемой — их подъезды затопило.
— Прошедший по городу в четверг, 30 мая, ливень затопил дворовую территорию в Ленинском районе. На улице Горской, 12, в 24-этажном доме, под толщей воды оказалась парковка, а потоки воды устремились в подвалы домов, образовав искусственные водопады, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Другой очевидец сообщает, что также, под натиском стихии выявились и проблемы с водостойкостью у дома на улице Нарымской, 21 в Железнодорожном районе. Там жильцы многоэтажного дома, выйдя из своих квартир в подъезд, наблюдали стекающие струи воды по лестницам.
Добавим, из-за разыгравшейся вчера стихии, на улице Станционной с кровли улетело несколько профлистов, которые приземлились во дворах, повредив несколько машин.
В новосибирской многоэтажке с потолка и лестниц лилась вода.
ИСТОЧНИК KP.RU