Дождь в подъезде: в новосибирской многоэтажке с потолка и лестниц лилась вода

СЕГОДНЯ 04:24 2019-05-31T04:47:26+03:00

Вода лилась по стенам и лестницам прямо в подъезде дома. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жильцы домов в разных районах Новосибирска пожаловались на залитые водой подъезды после проливного дождя

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После накрывшей город в четверг бури с дождем, жители некоторых домов столкнулись с проблемой — их подъезды затопило.

— Прошедший по городу в четверг, 30 мая, ливень затопил дворовую территорию в Ленинском районе. На улице Горской, 12, в 24-этажном доме, под толщей воды оказалась парковка, а потоки воды устремились в подвалы домов, образовав искусственные водопады, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Другой очевидец сообщает, что также, под натиском стихии выявились и проблемы с водостойкостью у дома на улице Нарымской, 21 в Железнодорожном районе. Там жильцы многоэтажного дома, выйдя из своих квартир в подъезд, наблюдали стекающие струи воды по лестницам.

Добавим, из-за разыгравшейся вчера стихии, на улице Станционной с кровли улетело несколько профлистов, которые приземлились во дворах, повредив несколько машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712036" frameborder="0"></iframe> В новосибирской многоэтажке с потолка и лестниц лилась вода.

ИСТОЧНИК KP.RU