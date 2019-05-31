Погода на день в Новосибирске: 31 мая будет плюс 18 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 03:16 2019-05-31T03:16:59+03:00

Сегодня в городе будет дождь и порывистый ветер. Фото: Даба ДАБАЕВ

Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в последний день мая

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В пятницу, 31 мая в городе будет тепло до плюс 15- 18 градусов, возможен дождь и порывистый ветер.

— Сегодня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза, днем местами также возможен небольшой дождь. Температура днем составит плюс 16-18 градусов, к ночи похолодает до плюс 7-9 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 16 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 16-21 градусов, ночная около плюс 5-10 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам также обещают сегодня дождливую погоду с температурой до плюс 15 градусов днем и до плюс 5 градусов ночью. В последующие дни и до конца недели характер погоды не изменится, будет умеренно тепло, ожидаются осадки — дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU