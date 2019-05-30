Повредило несколько машин: в Новосибирске куски профлиста разлетелись по улице

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-30T16:19:04+03:00

На улице Станционной куски профлиста разлетелись по парковке. Фото: кадр из видео

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Новосибирцы обсуждают в социальных сетях последствия урагана, который сегодня пронесся по городу. Некоторые называют его пыльной бурей. На улице Станционной с кровли улетело несколько профлистов, они приземлились во дворах, повредив несколько машин. Видео с «Комсомолкой» поделился Андрей Шевченко.

В группе «Служба эвакуации АСТ-54», есть кадры — как эти листы улетают с крыши. Это далеко не все неприятности, которые принес с собой ураган. Из разных районов поступает информация о поваленных деревьях. На улице Станционной, ветки деревьев упали на троллейбусные провода, заблокировав движение электротранспорта.

В одном из дворов вырвало дерево. Таких кадров в этот день было сделано много.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— В детском саду ранетку у корня отломило. У некоторых теплицы улетели к соседям, железо с забора срывало, — делятся информацией сибиряки в соцсетях.

— У меня с сарайки крышу к соседям унесло! И два ряда кирпича!

— Теплицы унесло к соседям, — рассказывают горожане, успевшие уехать на дачу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711925" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске куски профлиста улетели на автомобили..Видео: Андрей Шевченко

ИСТОЧНИК KP.RU