Повредило несколько машин: в Новосибирске куски профлиста разлетелись по улице
Новосибирцы обсуждают в социальных сетях последствия урагана, который сегодня пронесся по городу. Некоторые называют его пыльной бурей. На улице Станционной с кровли улетело несколько профлистов, они приземлились во дворах, повредив несколько машин. Видео с «Комсомолкой» поделился Андрей Шевченко.
В группе «Служба эвакуации АСТ-54», есть кадры — как эти листы улетают с крыши. Это далеко не все неприятности, которые принес с собой ураган. Из разных районов поступает информация о поваленных деревьях. На улице Станционной, ветки деревьев упали на троллейбусные провода, заблокировав движение электротранспорта.
В одном из дворов вырвало дерево. Таких кадров в этот день было сделано много.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— В детском саду ранетку у корня отломило. У некоторых теплицы улетели к соседям, железо с забора срывало, — делятся информацией сибиряки в соцсетях.
— У меня с сарайки крышу к соседям унесло! И два ряда кирпича!
— Теплицы унесло к соседям, — рассказывают горожане, успевшие уехать на дачу.
В Новосибирске куски профлиста улетели на автомобили..Видео: Андрей Шевченко
ИСТОЧНИК KP.RU