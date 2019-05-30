2019-05-30T16:19:04+03:00
Происшествия

Повредило несколько машин: в Новосибирске куски профлиста разлетелись по улице

Ураган повалил деревья, унес теплицы
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
На улице Станционной куски профлиста разлетелись по парковке. Фото: кадр из видеоНа улице Станционной куски профлиста разлетелись по парковке. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Новосибирцы обсуждают в социальных сетях последствия урагана, который сегодня пронесся по городу. Некоторые называют его пыльной бурей. На улице Станционной с кровли улетело несколько профлистов, они приземлились во дворах, повредив несколько машин. Видео с «Комсомолкой» поделился Андрей Шевченко.

В группе «Служба эвакуации АСТ-54», есть кадры — как эти листы улетают с крыши. Это далеко не все неприятности, которые принес с собой ураган. Из разных районов поступает информация о поваленных деревьях. На улице Станционной, ветки деревьев упали на троллейбусные провода, заблокировав движение электротранспорта.

В одном из дворов вырвало дерево. Таких кадров в этот день было сделано много. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В одном из дворов вырвало дерево. Таких кадров в этот день было сделано много.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— В детском саду ранетку у корня отломило. У некоторых теплицы улетели к соседям, железо с забора срывало, — делятся информацией сибиряки в соцсетях.

— У меня с сарайки крышу к соседям унесло! И два ряда кирпича!

— Теплицы унесло к соседям, — рассказывают горожане, успевшие уехать на дачу.

В Новосибирске куски профлиста улетели на автомобили..Видео: Андрей Шевченко

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Обмануть покупателей не получится»: в Новосибирске появились «умные ценники»
В Новосибирской области начался новый этап развития агломерации
Зато не надо тратиться: в центре Новосибирска газон огородили колючей проволокой
«Из дома не выходите»: новосибирцев напугала пыльная буря
«Отличная идея»: глава Первомайки проехал с замом по району на велосипедах
График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые останутся без «тепленькой» в июне
«Бегает быстрее остальных»: кошечке Любаше с тремя лапками ищут добрых хозяев
Пожары уже 10 дней: в поселке под Новосибирском больше недели орудуют поджигатели
«Оставляла след из комков волос»: «Мисс России» призналась, что борется с облысением
Водители погибли, трое пассажиров пострадали: под Новосибирском столкнулись две Toyota Camry
Пугаться перестали: камышовые котята показались посетителям зоопарка
«Показалось, что он даже задремал»: новосибирцев рассмешил вставший на голову водитель маршрутки
«А кто-то ждет свой бигмак и баскет»: пара доставщиков еды устроила романтик на детской площадке
Нашли в Москве: подросток из Новосибирска убил мигранта и четыре года скрывался
Погода на день в Новосибирске: 30 мая будет дождь
Жара сменится дождями: сколько еще продлится тепло в Новосибирске?
Это — месть! Циничная студентка меда обвинила бывшую подругу в публикации компромата
Хитрая мама: сибиряк девять лет платил алименты за неродного ребенка
Новосибирские военные получили однокомнатные квартиры площадью до 61 «квадрата»
Медпомощь особым малышам начнут оказывать быстрее
Ты куда поплыл? Малыши-медведи устроили драку в бассейне
«Это бизнесмен Ян Богуто, ему надо в день - три раза»: как украинец сходил на «Давай поженимся»
«Конфетки с ядом»: прокуратура нашла нарушения в школе, где отравились ученики