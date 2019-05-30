2019-05-30T14:40:12+03:00
Общество

«Обмануть покупателей не получится»: в Новосибирске появились «умные ценники»

Программа будет выставлять стоимость товара с учетом срока годности и спроса на него
Анастасия САМАРЦЕВА
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Так выглядят умные ценники «умные ценники». Фото: www.nstu.ru.Так выглядят умные ценники «умные ценники». Фото: www.nstu.ru.
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Похоже, проблема, когда вы видели на витрине одну цену на товар, а на кассе вам называют совсем другую, осталась в прошлом. Команда разработчиков компании «Vectortec» - это студенты НГТУ и НГУ - создала систему «умные ценники». И даже опробовала ее в одном из магазинов на улице Немировича-Данченко.

Суть ее проста: в режиме онлайн специальная программа ставит цену на продукты, учитывая спрос на них, срок годности, наличие на складе.

Также в формате реального времени программа будет анализировать поведение покупателей, чтобы вычислить выгодное положение, куда следует убрать товары определенной категории.

- Всем известно, что отделы с молоком и хлебом обычно ставят в самый дальний угол потому, что на них всегда высокий спрос. Шоколад, обычно ставятся по пути. Хотя иногда этим правилам нужна корректировка, для этого и существует наша система, — объясняет один из авторов проекта студент НГТУ Георгий Зорин.

Сибиряки в комментариях шутят над ноухау и даже предлагают, как его можно развить.

- Скоро ценники придумают, которые по виду покупателя будут автоматически стоимость назначать. Выглядишь побогаче, ценник тут же меняется на больший, — шутят пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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