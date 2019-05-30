В Новосибирской области начался новый этап развития агломерации

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-30T13:16:44+03:00

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Агломерациям отводят особую роль в социально-экономическом развитии страны. Эксперты подчеркивают, что мультипликативный эффект развития территорий невозможен без развития научных центров. В Новосибирской области подобный проект — «Академгородок 2:0». Его реализация послужит мощным рывком для развитии агломерации.

Причем наш регион — новатор: проект могут взять за основу модели развитие тех территорий, где, как и в нашем регионе, высоко развиты интеллектуальная и научная сферы. Таким образом, будут сформированы точки роста научно-технологического развития всей страны.

Во время VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», которая стартовала в нашем регионе 30 мая, Губернатор Андрей Травников оценил проекты Концепции архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра. Варианты формирования единого пространства в научном центре представили 12 творческих коллективов.

— Любая агломерация — это не только экономическая категория, не только точка роста огромной территории, но и место проживания миллионов людей. И мы должны создать условия для комфортного проживания и сейчас, и в будущем, — заявил Губернатор.

В Новосибирской области заключены соглашения о создании двух агломераций: Новосибирской агломерации в 2015 году и Барабинско-Куйбышевской агломерации в 2018 году. Территория первой включает пять городских округов и семь муниципальных районов с численностью населения более двух миллионов человек. Сегодня это крупнейшая городская агломерация Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU