2019-05-30T12:09:12+03:00
Общество

Зато не надо тратиться: в центре Новосибирска газон огородили колючей проволокой

Сибиряки в комментариях шутят, что это – отличная идея для коммунальщиков
Анастасия САМАРЦЕВА
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Как вам такое ограждение? Фото: Инна ГУСЕВА.Как вам такое ограждение? Фото: Инна ГУСЕВА.
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Фото необычного ограждения на своей странице в «Фейсбуке» выложила сибирячка Инна Гусева. В кадре – газон, который окружили не обычным заборчиком, а колючей проволокой. Наблюдать такой креатив новосибирцы могли у дома № 54 на Красном проспект, рядом с бывшим военный штабом.

Сибирячка в своем посте пошутила: «Учись, мэр, как газоны охранять!». А пользователи соцсетей стали гадать, как вообще проволока могла появиться вокруг газона.

- Наверное, что-то особо важное и секретное в штабе ещё осталось. Или боятся, что произойдёт рейдерский захват или какие-нибудь двухдневные антитеррористические учения, - с юмором предполагают новосибирцы.

А еще сибиряки шутят, что идея может пригодиться коммунальщикам:

- На проволоку не надо миллионов тратить и тендеры выигрывать!

Однако военные уверяют, что они не устанавливали «колючую» ограду:

- Была проволока, ее демонтировали очень быстро. Военные к этому не имеют никакого отношения, - заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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