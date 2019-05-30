Зато не надо тратиться: в центре Новосибирска газон огородили колючей проволокой
Фото необычного ограждения на своей странице в «Фейсбуке» выложила сибирячка Инна Гусева. В кадре – газон, который окружили не обычным заборчиком, а колючей проволокой. Наблюдать такой креатив новосибирцы могли у дома № 54 на Красном проспект, рядом с бывшим военный штабом.
Сибирячка в своем посте пошутила: «Учись, мэр, как газоны охранять!». А пользователи соцсетей стали гадать, как вообще проволока могла появиться вокруг газона.
- Наверное, что-то особо важное и секретное в штабе ещё осталось. Или боятся, что произойдёт рейдерский захват или какие-нибудь двухдневные антитеррористические учения, - с юмором предполагают новосибирцы.
А еще сибиряки шутят, что идея может пригодиться коммунальщикам:
- На проволоку не надо миллионов тратить и тендеры выигрывать!
Однако военные уверяют, что они не устанавливали «колючую» ограду:
- Была проволока, ее демонтировали очень быстро. Военные к этому не имеют никакого отношения, - заявили в пресс-службе Центрального военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU