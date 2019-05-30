«Из дома не выходите»: новосибирцев напугала пыльная буря

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-30T11:47:27+03:00

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В Новосибирске разыгралась непогода. Несколько минут назад поднялся сильный ветер, который поднял в небо пыль и мусор. Почти сразу начался сильный ливень. В редакцию «Комсомолки» читатели прислали видео, снятое из окна многоэтажки, на нем заметно, как плотно тучи затянули небо.

— На улицу не выходите, я сама за вами приеду, у меня два зонтика с собой, — слышен на фоне обеспокоенный голос чьей-то мамы.

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По прогнозу Западно-сибирского гидрометцентра, как раз сегодня обещали дождь и грозу, ветер 6-11 метро в секунду, возможны порывы до 16 метров. Прогноза на 1 июня не слишком отличается — также дождь, гроза, потеплеет до 20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU