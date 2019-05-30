«Из дома не выходите»: новосибирцев напугала пыльная буря
В Новосибирске разыгралась непогода. Несколько минут назад поднялся сильный ветер, который поднял в небо пыль и мусор. Почти сразу начался сильный ливень. В редакцию «Комсомолки» читатели прислали видео, снятое из окна многоэтажки, на нем заметно, как плотно тучи затянули небо.
— На улицу не выходите, я сама за вами приеду, у меня два зонтика с собой, — слышен на фоне обеспокоенный голос чьей-то мамы.
Ускоренное видео шторма..
По прогнозу Западно-сибирского гидрометцентра, как раз сегодня обещали дождь и грозу, ветер 6-11 метро в секунду, возможны порывы до 16 метров. Прогноза на 1 июня не слишком отличается — также дождь, гроза, потеплеет до 20 градусов.
Новосибирцев напугала непогода..
ИСТОЧНИК KP.RU