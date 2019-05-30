«Отличная идея»: глава Первомайки проехал с замом по району на велосипедах

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-30T11:34:51+03:00

Глава Первомайского района вместе с помощниками пересели на велосипеды и проехались по району. Фото:instagram.com/pervomayka.live.

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Глава администрации Виталий Новоселов, его заместитель Артем Роговский и начальник отдела благоустройства и озеленения Владимир Кравцов провели обследование района на велосипеде, и нашли нарушения — велосипедистам на дорогах мешают бордюры и продавцы овощей. Об этом рассказали в официальном аккаунте администрации Первомайского района Новосибирска в «Инстаграме».

Глава администрации Виталий Новоселов нашел неудобные для велосипедистов недочеты и предложил их устранить. Фото:instagram.com/pervomayka.live.

Район был поделен на сектора, и сегодня рабочая группа проехала на велосипедах по улицам Физкультурная, Первомайская, и от Физкультурной до парка «25 лет Победы», Эйхе и Маяковского.

Продавца фруктов также попросили отодвинуться с дороги. Фото:instagram.com/pervomayka.live.

— Около Дома молодежи был обнаружен бордюр, мешающий проезду колясок и велосипедистов, было принято решение его срезать. А возле остановки транспорта «Переходной мост» продавец овощей занял половину тротуара ящиками с продуктами, но после замечания он тротуар освободил, — поделился глава района.

Новоселов добавил, что обследования района всегда проходят только на автомобиле, но летом решили проводить их на велосипедах. Это позволит увидеть незамеченные места, где складывают мусор, сваливают аварийные деревья, а также другие недостатки, которые из машины не увидишь, к тому же такими объезды — пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом.

Глава планирует делать объезды на велосипеде всё лето. Фото:instagram.com/pervomayka.live.

ИСТОЧНИК KP.RU