График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые останутся без «тепленькой» в июне

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-30T10:36:05+03:00

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Уже с понедельника, 3 июня, тысячи новосибирцев вновь останутся без тепленькой: мы публикуем самый полный график отключения горячей воды в Новосибирске и список улиц, которым «повезет».

На этот раз придется греть воду в чайниках жителям улиц, которые относятся к зоне ТЭЦ-4. Вот их перечень:

- ул. Аэропорт

- ул. Бардина

- ул. Минина

- ул. Светлановская

- ул. Катодная

- ул. Северная

- ул. Весенняя

- ул. Тимирязева

- ул. Вавилова

- ул. Дачная

- ул. Перевозчикова

- Красный проспект (от ст. м. «Гагаринская» до ул. Северной)

- ул. Дмитрия Донского

- ул. Залесского

- ул. Жуковского

- ул. Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского)

- ул. Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева)

- ул. Танковая

- ул. Кавалерийская

- ул. Новая

- ул. Овражная

- ул. Каунасская

- ул. Кропоткина

- ул. Деповская

- ул. Пулеметная

Коммунальщики обещают, что все работы закончат к 12 июня. Если у вас по какой-то причине к этому сроку не дадут воду, звоните в диспетчерскую мэрии по тел. 051.

ИСТОЧНИК KP.RU