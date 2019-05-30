График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые останутся без «тепленькой» в июне
Уже с понедельника, 3 июня, тысячи новосибирцев вновь останутся без тепленькой: мы публикуем самый полный график отключения горячей воды в Новосибирске и список улиц, которым «повезет».
На этот раз придется греть воду в чайниках жителям улиц, которые относятся к зоне ТЭЦ-4. Вот их перечень:
- ул. Аэропорт
- ул. Бардина
- ул. Минина
- ул. Светлановская
- ул. Катодная
- ул. Северная
- ул. Весенняя
- ул. Тимирязева
- ул. Вавилова
- ул. Дачная
- ул. Перевозчикова
- Красный проспект (от ст. м. «Гагаринская» до ул. Северной)
- ул. Дмитрия Донского
- ул. Залесского
- ул. Жуковского
- ул. Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского)
- ул. Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева)
- ул. Танковая
- ул. Кавалерийская
- ул. Новая
- ул. Овражная
- ул. Каунасская
- ул. Кропоткина
- ул. Деповская
- ул. Пулеметная
Коммунальщики обещают, что все работы закончат к 12 июня. Если у вас по какой-то причине к этому сроку не дадут воду, звоните в диспетчерскую мэрии по тел. 051.
ИСТОЧНИК KP.RU