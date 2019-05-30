2019-05-30T09:47:56+03:00
Общество

Пожары уже 10 дней: в поселке под Новосибирском больше недели орудуют поджигатели

Жители Элитного отмечают, что поджоги у них в поселке происходят каждую ночь
Надежда ЯРКОВА
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В послке Элитный каждую ночь происходят пожары.В послке Элитный каждую ночь происходят пожары.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Элитном поселке, который расположен в Новосибирской области по границе Кировского района, завелся ночной поджигатель.

— Нигде нет информации о том, что больше 10 дней в поселке Элитном ежедневно с часа до четырех ночи происходят поджоги. Сегодня ночью горел недостроенный дом и, с разницей в 10 минут, в 100 метрах от дома гараж. Вчера горела баня, до этого на территории маленького храма горела сторожка. На этом же пятаке полностью спален небольшой сруб, полностью выжжена территория рядом с мусоркой, — поделилась проблемой в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» жительница Елена Гроза. — Мы — жители поселка, сегодня ночью ездили по улицам, ходили и только после того, как разошлись, ровно через 15 минут начались пожары.

Женщина добавляет, что уголовного дела до сих пор не заведено, полиция бездействует, силами жителей поселка ведется патруль, но результата нет, и поджоги продолжаются.

— На просьбу ПЭЦ оставлять освещение в ночь, был получен отказ. От администрации поселка тоже никаких действий не было. Вызовы пожарной службы зафиксированы, это единственные, кто приходят к нам на помощь и работают, — отмечает сибирячка.

В полиции подтвердили, что заявления от жителей поселка элитного им поступали.

— В настоящее время по всем заявлениям сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства возгораний. Пока говорить, что это поджоги рано, пока выясняем, — добавили в МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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